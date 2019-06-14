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ФАС потребует от «Билайна» и Mail.ru Group разъяснить их конфликт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросит у «Билайна» и Mail.ru Group разъяснения из-за их конфликта. Об этом через пресс-службу ФАС заявил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Сложившаяся ситуация «не является нормальной» и затрагивает «значительное количество пользователей», подчеркнула ФАС. Регулятор добавил, что может провести «дополнительный детальный анализ рынка», чтобы подобные ситуации на рынке не повторялись.

Mail.ru Group готова объяснить свой действия ФАС, заявила пресс-служба компании. «Мы также будем благодарны, если ФАС даст оценку действий оператора, который, пользуясь монопольным положением, поставил нас в абсолютно не рыночные условия и вынудил платить в шесть раз больше», – подчеркнула пресс-служба интернет-компании.

Пресс-служба «Билайна» заявила, что компания приветствует намерение ФАС и открыта для того, чтобы предоставить регулятору информацию: «Мы заинтересованы в скорейшем и объективном рассмотрении вопроса в целях восстановления качественной работы сервисов для наших абонентов».

Ранее 14 июня пользователи «Билайна» пожаловались на замедление работы сервисов Mail.ru Group. «Билайн» сообщил, что ограничение доступа его клиентов в России к сервисам Mail.ru Group зафиксировал еще 10 июня. Изначально оператор объяснил сбои техническими проблемами со стороны интернет-компании, но позднее пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и Mail.ru.

Как пояснила Mail.ru Group, она отключила оператора от прямого канала бесплатного трафика, поскольку тот в одностороннем порядке решил повысить в шесть раз стоимость услуг SMS. Речь идет о сервисных сообщениях, которые получает пользователь, например при смене пароля. Для пользователя такие сообщения обходятся бесплатно, но Mail.ru Group платит за каждое. Источник «Ведомостей» в Mail.ru Group говорит, что ее расходы могут вырасти на миллионы рублей.