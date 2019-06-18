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Венчурный фонд Абрамовича инвестировал в стартап по управлению недвижимостью

Венчурный фонд Impulse VC, среди пайщиков которого числится бизнесмен Роман Абрамович, инвестировал в сервис GuestReady, который помогает арендодателям управлять недвижимостью. Об этом пишет TechCrunch. Всего стартапу удалось привлечь $6 млн средств инвесторов в ходе этого раунда. Impulse VC и инвесткомпания VentureSouq из Дубая стали ведущими инвесторами этого раунда.

Это не первая инвестиция венчурного фонда, связанного с Абрамовичем, в данный стартап. В 2017 г. Guest Ready уже привлекал на рынке капитала $3 млн в ходе посевного раунда. Тогда TechCrunch назвал Impulse VC основным инвестором в данный стартап.

Стартап в области гостеприимства GuestReady был основан три года назад. Он оказывает такие услуги владельцам недвижимости, как уборка, стирка, регистрация заезда и выезда гостей. По данным сайта GuestReady, он ведет более 2000 объектов в шести странах – Великобритании, Франции, Португалии, ОАЭ, Малайзии и Гонконге. Стартап сотрудничает с такими агрегаторами жилья для сдачи в аренду, как Booking.com, Airbnb и HomeAway (принадлежит Expedia), рассказал в интервью изданию гендиректор GuestReady Александр Лимперт. По его словам, выручка от заказов на GuestReady приближается к $50 млн в год, однако конкретное количество заказов он не назвал.

Средства инвесторов нужны стартапу не только для развития бизнеса, но и для поглощения конкурентов, предполагает TechCrunch. По данным издания, два месяца назад GuestReady поглотил французский сервис BnbLord, который оказывает аналогичные услуги владельцам недвижимости во Франции и Португалии и является крупнейшим игроком рынка в этих странах.