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Mail.ru планирует отказаться от использования паролей

Сервис Mail.ru создал новые способы входа в почтовый ящик – через одноразовые коды, полученные по sms или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В компании считают, что такой метод авторизации будет удобнее и надежнее паролей, которые можно угадать или подобрать, поскольку код формируется в момент запроса и действует для однократной авторизации и лишь определенное время.

Со временем Mail.ru предоставит пользователям возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в созданных ранее ящиках. Также компания собирается ввести авторизацию с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных – отпечатков пальцев и определения лица. В компании уверены, что безопасность почтового ящика критически важна.

Почта Mail.ru была запущена в 1998 г. Сейчас сервис насчитывает около 100 млн аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 млн писем.