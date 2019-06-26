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«Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети выдачи заказов

«Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. До конца этого года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия, рассказал изданию гендиректор компании «Мегафон-Ритейл» Кирилл Шибанов. Окончательное число салонов, которые будут задействованы в проекте, определят по результатам «пилота». На данный момент оператор рассматривает различные варианты инвестиций в проект — «от нулевого варианта до стопроцентного финансирования закупки оборудования», добавил Шибанов. По его словам, выдавать заказы в салонах «Мегафона» смогут более 7500 интернет-магазинов.

С июля проект по установке постаматов в салонах «Мегафона» запускает PickPoint, заявила газете гендиректор компании Надежда Романова. «Потенциально мы можем говорить об использовании 200 магазинов сети»,— сказала она. На данный момент у оператора более 4000 салонов.

Аналогичные пункты выдачи заказов уже развивают МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). С 2014 г. в МТС и с 2018 г. в «Вымпелкоме» работают пункты выдачи заказов интернет-магазина Ozon. В салонах Tele2 установлены пункты выдачи интернет-заказов AliExpress. В свою очередь сеть «Связной—Евросеть» в августе прошлого года запустила службу курьерской доставки товаров партнеров, в том числе Lamoda и Ozon.