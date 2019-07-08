Технологии

Новости

Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов

Государство может выделить Центру развития цифровых платформ 21,8 млрд руб. на создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию, сообщает РБК со ссылкой на проект концессионного соглашения. В Минтрансе изданию рассказали, что направили проект подобного соглашения в правительство.

Система создается по указу президента, который вступил в силу 1 июля 2019 г., чтобы перевозчики могли транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны. Они должны будут использовать специальные навигационные пломбы. Оператор этой системы еще не выбран. Представитель Минтранса сказал РБК, что ведомство считает целесообразным закрепить эту функцию за Центром развития цифровых платформ.

Концессионное соглашение предполагается заключить на десять лет. Центр развития цифровых платформ рассчитывает получить от государства 2 млрд руб. в качестве компенсации инвестиционных затрат и еще 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат. Стоимость пломбы должна составлять 300 руб. в сутки, и эти деньги будут перечисляться в федеральный бюджет.

По словам собеседника РБК, желание участвовать в проекте также изъявила компания «Глонасс». Теперь правительство должно рассмотреть и ее кандидатуру в качестве оператора системы.

Центр развития цифровых платформ на 100% принадлежит совместному предприятию Игоря Ротенберга и «Ростеха» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). РТИТС является оператором системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Компания также претендует на роль единственного исполнителя работ по установке и обслуживанию камер для фиксации нарушений правил дорожного движения.