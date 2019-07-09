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Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.

В частности, Instagram начал внедрять функцию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет уведомлять пользователя перед публикацией комментария о том, что он может быть воспринят как оскорбительный. Тестирование показало, что это побуждает людей отменять публикацию и делиться чем-то «менее обидным».

Социальная сеть также скоро начнет тестировать функцию, с помощью которой можно будет ограничить возможность других пользователей комментировать публикации, не информируя их об этом. Они смогут оставлять комментарии, но никто их не будет видеть.

Эта функция будет полезна тем, кто не хочет блокировать или жаловаться на пользователей, которые оставляют оскорбительные комментарии, потому что это может обострить ситуацию, пояснили в Instagram. Особенно это актуально для тех, кто взаимодействует со своим обидчиком в реальной жизни.