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Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд) выйдет на биржу в конце года, чтобы привлечь инвестиции для запусков в космос туристических кораблей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Позже компания Брэнсона подтвердила эту информацию на своем сайте.

Но Virgin Galactic станет публичной компанией не в результате IPO, а благодаря сделке слияния с Social Capital Hedosophia – специально созданной для поглощений инвестиционной компанией, чьи акции уже торгуются на бирже. Она приобретет 49% акций Virgin Galactic примерно за $800 млн. После завершения сделки во втором полугодии 2019 г. Virgin Galactic станет первой публичной компанией, занимающейся коммерческой организацией космического туризма, говорится в ее сообщении.

Эта сделка, как рассчитывает Брэнсон, позволит его компании как можно скорее организовать туристические полеты в космос, оставив позади конкурентов, пишет WSJ. Пока Virgin Galactic не получает прибыли, напоминает газета. Кроме того, в 2018 г. компания была вынуждена прервать переговоры об инвестициях с Суверенным фондом Саудовской Аравии, который хотел вложить в нее около $1 млрд. По данным Financial Times, это произошло после громкого убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Virgin Galactic – одна из частных компаний, которые планируют организовывать туристические полеты в космос. Она была основана в 2004 г. Конкуренты Virgin Galactic – Blue Origin и SpaceX. Стоимость двухчасового полета на корабле Virgin Galactic, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 000. В сообщении компании уточняется, что она уже получила предзаказы на полеты более чем от 600 человек из 60 стран, от которых получила около $80 млн предоплаты и рассчитывает получить еще $120 млн дохода.