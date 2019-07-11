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«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса». В компании уточнили, что уже летом беспилотник может быть протестирован на дорогах Москвы. Но сначала он должен пройти соответствующую сертификацию.

Модель Sonata 2020 построена на платформе, позволяющей встраивать в автомобиль систему автономного управления. Стороны работали над прототипом с мая, уточнил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук. Он добавил, что компания продолжит работу и с другими моделями новой линейки автомобилей Hyundai и Kia.

Sonata – первый беспилотник, созданный непосредственно в сотрудничестве с автопроизводителем, отмечает «Яндекс». Партнеры сумели собрать прототип за месяц – это значит, что систему можно быстро установить и на другие автомобили, отметили в компании.

Компании подписали соглашение, в котором договорились о создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников, в марте. «Яндекс» планировал предоставить свою экспертизу в области машинного обучения и компьютерного зрения, а Hyundai Mobis – опыт создания деталей для беспилотников и обеспечения работы соответствующего софта.