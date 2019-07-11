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«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

Ведомости
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«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса». В компании уточнили, что уже летом беспилотник может быть протестирован на дорогах Москвы. Но сначала он должен пройти соответствующую сертификацию.

Модель Sonata 2020 построена на платформе, позволяющей встраивать в автомобиль систему автономного управления. Стороны работали над прототипом с мая, уточнил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук. Он добавил, что компания продолжит работу и с другими моделями новой линейки автомобилей Hyundai и Kia.

Sonata – первый беспилотник, созданный непосредственно в сотрудничестве с автопроизводителем, отмечает «Яндекс». Партнеры сумели собрать прототип за месяц – это значит, что систему можно быстро установить и на другие автомобили, отметили в компании.

Компании подписали соглашение, в котором договорились о создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников, в марте. «Яндекс» планировал предоставить свою экспертизу в области машинного обучения и компьютерного зрения, а Hyundai Mobis – опыт создания деталей для беспилотников и обеспечения работы соответствующего софта.

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Политика
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ФТС прокомментировала задержание таможенников по делу о взятке

Ведомости
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По подозрению в получении взятки были задержаны 10 сотрудников таможенных органов: девять – в Домодедовской таможне и один – во Внуковской, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Старший среди задержанных занимал должность замначальника отдела, отметили в ведомстве. Следственные действия не отразились на работе таможни в «Домодедово»: оформление грузов и таможенный контроль граждан проходят в обычном порядке.

Ранее стало известно о задержании 10 таможенников в аэропорту «Домодедово». В Басманном суде заявили, что семерых из них уже заключили под стражу, а оставшихся троих отправили под домашний арест.

Подробности уголовного дела на данный момент неизвестны. Московское управление Следственного комитета России на транспорте отказалось от комментариев.

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СКР завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). По предварительным данным следствия, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа.

«В результате начался пожар в 200 м от места выброса, на территории ООО «Навигатор», – говорится в сообщении. По оценке следователей, компании причинен ущерб на сумму порядка 150 млн руб.

Пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах начался около 11.00, площадь возгорания превысила 1000 кв. м. Один человек погиб, и еще 13 пострадали из-за пожара.

ТЭЦ принадлежит «Мосэнерго», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Как сообщили «Ведомостям» в «Мосэнерго», возгорание произошло за территорией станции, а генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. Таким образом, на энергоснабжении потребителей происшествие не отразилось.

В Подмосковье загорелась принадлежащая «Газпрому» ТЭЦ. Фотографии

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Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Ведомости
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В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек и 13 человек пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что погибшей оказалась женщина-охранник. Позже информацию об одном погибшем подтвердили в МЧС.

Пожар начался в 11.05 мск на идущем к ТЭЦ газопроводе, рассказали в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что последствий для потребителей нет.

Причиной пожара стал прорыв на газопроводе, заявил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов. Он отметил, что точные причины аварии и пожара устанавливают правоохранительные органы. Около 14.00 мск Денисов сообщил, что пожар на газопроводе был потушен, при этом продолжалось тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения. По словам Денисова, угрозы для жителей Подмосковья и экологии нет.

Управление Следственного комитета по Московской области начало проверку по факту пожара. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

ТЭЦ-27 введена в эксплуатацию в 1996 г. Она обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве основного топлива на ней используется природный газ.

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Политика
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У Верховного суда задержаны протестующие против преследования крымских татар

Ведомости
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В Москве у здания Верховного суда задержали 44 человека, которые пришли туда поддержать крымских татар, осужденных по делу исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России). Об этом они сами сообщили на горячую линию «ОВД-инфо».

Задержанных везут в отделения полиции по Мещанскому и Таганскому районам.

11 июля Верховный суд рассмотрит апелляцию на приговор четверым крымским татарам, осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир». В декабре 2018 г. суд в Ростове-на-Дону приговорил их к различным срокам заключения – от 9 до 17 лет. Все осужденные были признаны виновными по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

Накануне, 10 июля, крымскотатарские активисты вышли с акцией на Красную площадь с плакатами «Наши дети не террористы». Участников акции задержали, но отпустили в этот же день после составления протоколов. По данным Русской службы ВВС, всего в акции протеста приняли участие около 20–30 человек.

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Бизнес
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CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Ведомости
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом говорится в соответствующем решении CAS. «Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 г., удовлетворена. Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. аннулируется», – говорится в документе.

Мутко заявил «РИА Новости», что удовлетворен решением CAS.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 г. решил пожизненно отстранить Мутко от участия в Играх в любом качестве, обвинив его в причастности к махинациям с допингом во время зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи. Мутко неоднократно говорил, что не считает себя виновным и будет отстаивать свою позицию в суде.

CAS согласился с аргументами защиты. В частности, суд решил, что правила 59.1 и 59.2, на основании которых исполком наложил санкции на Мутко, не могут применяться, поскольку тот «не был и не является участником Олимпийских игр, членом олимпийской делегации, судьей или членом жюри и не имеет олимпийской аккредитации, которая может быть отозвана». Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Мутко и постановил отменить санкции против него.

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Бизнес
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Песков заявил об отсутствии решений Путина о новых льготах для «Роснефти»

Ведомости
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Президент Владимир Путин пока не принимал никаких решений о крупных налоговых льготах, которых у него попросила «Роснефть», а служебную переписку Кремль не комментирует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что компания часто инициирует сложные по выполнению проекты, которые трудновыполнимы из-за «стандартной налоговой нагрузки». На уточняющий вопрос, действительно ли Кремль не опровергает факт просьбы о льготах от «Роснефти», Песков сказал: «Нет, я просто это не комментирую».

Позже в разговоре с журналистами Песков пояснил, что при решении вопросов о льготах «Роснефти» государство не учитывает крупные корпоративные траты компании: «Внутрикорпоративные вопросы, внутрикорпоративная жизнь компании к льготам не имеет никакого отношения. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков России и системообразующей компанией с точки зрения российской экономики».

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отказ Генпрокуратуры проверить расходы «Роснефти» на авиаперелеты, Песков добавил: «Роснефть» – компания, которая живет и действует по корпоративным законам, по своим внутренним корпоративным правилам».

Накануне, 11 июля, источники «Ведомостей» сообщили, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил у Путина крупных налоговых льгот для своих арктических проектов. 1 апреля Сечин сообщил президенту, что арктический кластер «Роснефти» к 2030 г. может обеспечить добычу до 100 млн т нефти в год, что позволит загрузить Северный морской путь. Но сделать это компания готова с помощью бюджета и крупных налоговых льгот.

Политика
Новости

Двое россиян погибли в Греции во время урагана

Ведомости
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Генеральное консульство России в Салониках сообщило о гибели двух россиян во время урагана на полуострове Халкидики и помогает семье погибших, передает «РИА Новости» со ссылкой на генерального консула Александра Щербакова.

По его словам, 10 июля семья из пяти человек, находившаяся в туристической поездке по северу Греции, оказалась на улице во время сильной грозы и урагана. «Отец с совсем маленьким сыном – ему нет еще и двух лет – пытались, видимо, найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло россиян под собой», – отметил он. Он пояснил, что жена погибшего и еще двое детей не пострадали, поэтому не нуждаются в помощи врачей, однако им оказывается помощь со стороны консульства.

Генконсульство России занимается вопросом отправки тел погибших россиян на родину и оказывает содействие семье в возвращении, добавил он. Всего во время урагана, обрушившегося на Грецию, погибли шесть человек, около 100 человек получили ранения.

Стиль жизни
Новости

Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм

Ведомости
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Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа – «Гражданина Кейна». Об этом сообщает Variety.

Сценарий к «Манку» написал отец режиссера Джек Финчер, который скончался в 2003 г., поэтому съемки будут иметь особое значение для режиссера, указывает издание. При этом роль Манкевича сыграет актер Гэри Олдман, получивший в 2018 г. премию «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в биографическом фильме «Темные времена».

«Манк» станет первым полнометражным фильмом Финчера после выхода в 2014 г. картины «Исчезнувшая». Предполагается, что фильм расскажет о создании сценария «Гражданина Кейна», успехе фильма и последовавшем за этим скандале. Авторство сценария в 1940-е гг. оспаривалось американскими кинокритиками. В частности, популярный в то время автор The New Yorker доказывал в своем эссе, что Манкевич внес гораздо больший вклад в успех киноленты, чем Орсон Уэллс, который стал соавтором сценария.

Олдман также снялся в фильме «Прачечная» Стивена Содерберга, основанной на книге о Панамском досье. Картина готовится к выходу на Netflix в 2019 г. Финчер также активно сотрудничает со стриминговым сервисом: он продюсировал для Netflix сериал «Охотник за разумом», а также анимированный сериал «Любовь, смерть и роботы».

Политика
Новости

МИД рассказал об участии российской техники в военных учениях в Венесуэле

Ведомости
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Техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в учениях в этой стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Рябков отметил, что «по-другому это просто не может осуществляться»: «Вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, – это техника российского производства». Рябков также отметил, что российский специалистов по обслуживанию военной техники в Венесуэле практически нет. «Но это не значит, – добавил он, – что он [персонал] не появится, когда вновь возникнет необходимость эту технику обслуживать».

В марте Reuters писал, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военными приземлились в аэропорту венесуэльской столицы Каракаса. На это резко отреагировали США. Президент Дональд Трамп заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. Российские власти констатировали, что военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством.

В начале июня Трамп объявил, что Россия вывела «большую часть своих людей» из Венесуэлы.

В начале года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Мадуро. Парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Многие зарубежные страны, такие как США, Великобритания, Франция и Германия, признали Гуайдо президентом страны. Власти России, так же как и Китая, поддерживают Мадуро.

Политика
Новости

СКР заподозрил компанию Агаларова в нецелевом использовании авансов «Автодора»

Ведомости
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Следственный комитет считает, что компания Crocus International Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление судьи Басманного районного суда Артура Карпова. Подлинность документа подтвердил источник, знакомый с материалам дела.

Карпов ранее санкционировал выемку документов в рамках уголовного дела против бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха. Его обвинили в превышении должностных полномочий, в частности при перечислении Crocus дополнительного аванса на 2 млрд руб.

По данным следствия, Crocus International получила два аванса от «Автодора». Первый – на 12,6 млрд руб. При этом, указывает СКР, этот аванс достигал максимума, который госкомпания могла выдать подрядчику, чтобы не превысить предельный размер в 30% от госфинансирования (строительство первого участка ЦКАД оценивается в 48,9 млрд руб., из них госучастие – 42,2 млрд руб.). Но, считает следствие, по указанию Кельбаха, которому было известно о предельном размере аванса, «Автодор» перечислил Crocus International еще 2 млрд руб.

Представитель группы компаний Crocus заявил, что деньги от «Автодора» поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке, при этом режим этого счета не допускает размещения временно свободных средств в депозит. Процентная ставка на остатке денежных средств составляет 0,25% годовых, расходование начисленных процентов возможно только на строительство ЦКАД, подчеркнул он. Представитель группы также отметил, что ей не поступало запроса следственных органов о выемке документов. Сбербанк отказался от комментариев.

Ранее представитель Crorcus также говорил, что все авансы выплачивались в пределах 30% от госфинансирования и были обеспечены гарантией Сбербанка.

О деле против Кельбаха стало известно 4 июля. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Помимо неправомерной выдачи аванса компании Crocus International Кельбаху вменяется то, что он согласовал незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке.

Бизнес
Новости

Роскачество ответило на претензии McDonald's к исследованию мяса бургеров

Ведомости
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Претензии Mcdonald’s относительно недостоверности исследования о мясе в бургерах неоправданны, говорится в заявлении Роскачества.

Организация указала, что сеть обвинила ее в нарушении ГОСТа, который требует, что масса исследуемого образца не должна составлять менее 100 г. Однако, отметило Роскачество, для испытаний использовались две единицы продукции по 68 г каждая.

McDonald’s также сослался на нарушение ГОСТа, посвященного отбору проб мяса и мясных продуктов. Роскачество обратило внимание на то, что исследование было посвящено готовой продукции, а не мясному сырью.

Организация, ссылаясь на помощника руководителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко (в лаборатории этого ведомства и проводился анализ проб), констатировала, что ни на одном из этапов исследования нарушений зафиксировано не было.

Роскачество напомнило о том, что обнаруженное количество антибиотиков в «Биг маках» является следовым и не превышает установленных норм. Организация подчеркнула, что в то же время она, как и аналогичные международные мониторинговые организации, поддерживает инициативу нулевого содержания остаточных антибиотиков в продуктах.

Накануне, 10 июля, McDonald’s обвинил Роскачество в нарушении при исследовании мяса в бургерах. «Это свидетельствуют о низком качестве проведенного исследования и могло привести к получению неверных результатов», – заявила сеть.

Результаты исследования Роскачество опубликовало за день до этого. По его данным, в «Биг маке», участвовавшем в исследовании, был обнаружены следы антибиотика – тернидазола, используемого в целях профилактики и лечения скота от инфекций.

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