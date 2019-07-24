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ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломов на заказ

Google продолжает показывать в результатах поисковой выдачи ссылки на сервисы по написанию дипломов и курсовых работ, выяснила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В отношении поисковика был составлен протокол об административном правонарушении, ФАС выписала компании штраф в 100 000 руб., сообщил представитель службы. Это первый штраф для Google за дипломы.

В октябре 2018 г. Госдума приняла поправки к закону «О рекламе», которыми обязала поисковики удалять объявления о написании на заказ дипломов, курсовых и диссертаций.

«Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

На прошлой неделе Google уже штрафовали за наличие запрещенной информации в поисковой выдаче, тогда компания заплатила 700 000 руб. По данным Роскомнадзора, компания не убрала из поиска более трети ссылок на ресурсы, содержащих призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.