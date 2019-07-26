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Грузовой космический корабль компании Илона Маска вышел на орбиту

Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля. Запуск грузовика к МКС стал 18-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX и был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Cargo Dragon доставит на МКС около 2,3 млн тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов. Среди аппаратов, которые на МКС доставит Cargo Dragon, значится американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt. С его помощью на МКС проведут эксперименты по 3D-печати сердечных тканей и органов.

Это не первая стыковка, которую проведет Cargo Dragon с МКС. В начале мая космический грузовик уже доставил на МКС около 2,5 т продуктов и материалов для научных экспериментов и оборудования. В частности, он привез приборы Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.

Компания SpaceX была основана американский инженером и миллиардером Илоном Маском в 2002 г. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космический грузовик Cargo Dragon. Ракеты-носители были спроектированы многоразовыми, а грузовой корабль проектировался специально для нужд МКС. Также компания испытывает капсулу для запуска астронавтов в космос и пассажирскую версию космического корабля. Помимо SpaceX Маск является сооснователем PayPal, создателем производителя электрокаров Tesla.

Компания Илона Маска запустила к МКС космический корабль Crew Dragon. Фотографии