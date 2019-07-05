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Капсульные поезда Маска между Москвой и Петербургом обойдутся дешевле ВСМ

Строительство транспортной системы Hyperloop, разработанной основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, обошлось бы дешевле, чем проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Оценочная стоимость ВСМ составляет 1,5 трлн руб. В то же время сверхскоростные капсульные поезда в минимальном однотрубном исполнении обойдутся в 1,18 трлн руб. Однако билет на такой поезд, который довезет из Москвы до Петербурга за 33 минуты, будет стоить пассажиру не менее 16 000 руб., если проект поддержит государство, и почти 50 000 руб. в самом дорогом варианте. В Минтрансе газете сообщили, что работа с Hyperloop в России пока не ведется.

ИПЕМ рассчитал затраты с учетом следующих показателей: срок окупаемости – 20 лет, заполняемость капсул – 100%, вместимость капсулы 28–40 мест, интервал движения – 6 минут. Исследуются два варианта финансирования: полностью частное и с 50% софинансирования государства.

Инновационную систему Hyperloop Маск начал разрабатывать в 2013 г. Маск рассказывал, что идея пришла ему, пока он стоял в автомобильной пробке. Маск видоизменил принцип пневмопочты и предложил сделать надземный вакуумный трубопровод, по которому с высокой скоростью (до 1200 км/ч) с короткими интервалами движутся одиночные капсулы, которые перевозят пассажиров. До сих пор проект не реализован на практике. Его тестируют на нескольких полигонах в США и Европе.

На данный момент в России нет и ВСМ, курсируют только высокоскоростные поезда (Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Великий Новгород, Москва – Нижний Новгород). Из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет. Чиновники хотели вложить все эти деньги в первый участок ВСМ Москва – Казань до Нижнего Новгорода, но президент в апреле поручил проектировать дорогу до Санкт-Петербурга. До 2024 г. начнется строительство минимум одной из этих магистралей.