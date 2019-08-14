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Facebook нанимает подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей

Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей, узнал Bloomberg. Для этого интернет-гигант нанял сотни сторонних подрядчиков. Сотрудники таких компаний на условиях анонимности рассказали Bloomberg о том, что им приходилось иметь дело с голосовыми сообщениями из соцсети, в том числе и с диалогами непристойного содержания. Одним из подрядчиков Facebook может быть компания TaskUs, выяснило издание. Сотрудникам TaskUs было запрещено публично заявлять о том, на кого они работают. При упоминании проекта им рекомендовали пользоваться кодовым словом «Призма». Facebook не сообщал пользователям о том, что третья сторона получила доступ к их голосовым сообщениям, поэтому часть партнеров соцсети сочла такую практику неэтичной.

Facebook подтвердил, что практика расшифровки сообщений существовала в компании, однако сейчас она приостановлена в связи с ситуацией, в которую попали Apple и Amazon. Обе компании ранее признались, что занимались прослушиванием голосовых сообщений и сбором личных данных своих клиентов. Apple делала это с помощью голосового помощника Siri, а Amazon — с помощью умной колонки Echo со встроенным голосовым помощником Alexa.

В Facebook подчеркнули, что расшифровка голосовых сообщений пользователей касалась лишь приложения Facebook Messenger, а компания передавала данные только тех пользователей, которые самостоятельно выбрали такую опцию. Необходимость в расшифровке голосовых сообщений в Facebook объяснили стремлением компании выяснить, правильно ли искусственный интеллект Facebook смог интерпретировать анонимные сообщения.

Летом Facebook урегулировала спор с Федеральной торговой комиссией (ФТС) США. ФТС обязала интернет-гиганта выплатить $5 млрд за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и с организаторами Brexit.