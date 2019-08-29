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Apple назвала дату презентации новых продуктов

Apple представит новые продукты 10 сентября, говорится на сайте компании. Презентация состоится в Театре Стива Джобса, расположенном в новой штаб-квартире компании – Apple Park в Калифорнии.

По информации источников Bloomberg, Apple представит три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Обновленная версия MacBook Pro будет выпущена впервые за три года, уточнило агентство. Помимо этого будут представлены новые модели аксессуаров, в том числе AirPods и HomePod. Компания также обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV + video и Apple Arcade.

Центральным элементом станут следующие айфоны, в то время как компания также обычно представляет новые часы Apple Watch вместе с флагманским устройством. Apple объявит «Pro» о преемниках iPhone XS и iPhone XS Max, а также об обновлении до iPhone XR, сообщило агентство Bloomberg News в начале этого месяца.

Как отмечает Bloomberg, новые модели iPhone обычно поступают в продажу в течение двух недель после их презентации, а обновление программного обеспечения происходит через несколько дней после демонстрации устройств. Новые модели iPhone традиционно начнут продаваться в IV квартале 2019 г. и в период праздников.

Как выглядит новый зал для презентаций Apple