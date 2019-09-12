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В России снизились цены на старые модели iPhone

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После презентации новых iPhone Apple снизила цены на старые модели в России. Подешевели iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone XR, свидетельствуют данные сайта компании.

Сейчас стоимость iPhone 8 и 8 Plus начинается от 39 990 руб. и 44 990 тыс. руб. соответственно. Ранее они стоили от 52 871 руб. и от 61 007 руб. Цена iPhone XR сейчас начинается от 49 990 руб, а ранее — от 66 092 руб.

Apple на презентации 10 сентября представила три новых iPhone: новый бюджетный iPhone 11 с Retina-дисплеем 6,1 дюйма и двумя основными камерами, а также iPhone 11 Pro с тремя камерами и его увеличенную версию iPhone 11 Pro Max. Продажи в России стартуют 20 сентября.

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Бизнес
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Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение

Ведомости
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Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США подписали мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад», следует из документа в электронной базе данных судебной системы США.

Соглашение было подписано 11 сентября. Стороны попросили суд остановить производство по делу на три года. Если по истечении этого срока у них не возникнет вопросов дело предлагается закрыть окончательно.

Минфин США в 2018 г. опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В частности, в него попал Гапонцев. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.

Гапонцев занимает 54 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,8 млрд.

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Под 5G могут отдать частоты операторов фиксированной связи из популярного диапазона

Ведомости
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Частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, принадлежащие операторам фиксированной связи, могут быть переданы под развитие стандарта 5G. Об этом сообщил журналистам министр связи и цифрового развития Константин Носков, передает «Интерфакс». Он добавил, что готов поставить этот вопрос на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам.

Разговор был о том, есть ли другие пользователи частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц и будут ли они использоваться для 5G, пояснил «Ведомостям» представитель Минкомсвязи: таких пользователей много – например, небольшие ресурсы есть у операторов фиксированной связи. Их частоты нужно будет перераспределить, но, по его словам, этот вопрос вряд ли решится в 2019 г. Конкретные частоты и операторы, которых может коснуться это перераспределение, пока не обсуждались, добавил он.

Диапазон 3,4–3,8 ГГц – один из самых популярных для 5G в мире. В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил президента России Владимира Путина поручить расчистку этого диапазона для 5G, но Минобороны, один из главных его пользователей, заявило, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано». Отрицательно к этой инициативе отнесся и Совет безопасности. Вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» говорил, что отдельные частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц могут быть выделены для 5G, но это не будет носить массовый характер.

Новости СМИ2
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Политика
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Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову

Ведомости
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Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда. В материалах не уточняется сумма исковых заявлений и суть претензий.

Заявителями выступают ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен» и ГБУ «Автомобильные дороги». По ним предварительные заседания назначены на 13 сентября. Также иски поданы двумя индивидуальными предпринимателями – Виталием Толкаловым и Ярославом Христовым.

Ранее «Мосгортранс», «Московский метрополитен», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси ООО «М.Такси коммуникации» подали иски к более широкому кругу оппозиционеров – ответчиками кроме Соболь и Албурова выступали Алексей Навальный, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин. Общая сумма всех исков о компенсации ущерба превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими вред от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

«Мосгортранс» уже выиграл суд по своему иску – с оппозиционеров решено взыскать 1,2 млн руб. упущенной предприятием выгоды. Суд решил, что именно такой ущерб нанесен компании задержками общественного транспорта из-за несогласованной акции протеста. Однако из числа ответчиков исключили Албурова после рассмотрения доказательств.

Второй иск на 11,5 млн руб. – по заявлению ГБУ «Автомобильные дороги» – рассматривался 11 сентября. Однако суд перенес рассмотрение дела на 1 октября, обязав истца представить более подробные доказательства нанесения компании ущерба, указывает «Медиазона». На этот раз ущерб, по мнению истца, заключался в том, что участники акции протеста 27 июля вытоптали газоны на площади 1000 кв. м на Новом Арбате и повредили малые архитектурные формы на бульварах. Основной ущерб пришелся на Новопушкинский сквер, где растоптали несколько сотен кустов альпийской смородины, чубушника и кизильника. В итоге на ликвидацию повреждений было потрачено 10,5 млн руб. Кроме того, 235 000 руб. потратили на выделение 30 автомобилей силовикам для перекрытия улиц, а еще 434 000 руб. – на проведение дополнительных работ на улицах.

Компании мотивируют привлечение к ответственности оппозиционеров тем, что они в соцсетях призывали москвичей выразить протест против действий избиркомов в период кампании по выборам депутатов Мосгордумы и приглашали их принять участие в акции протеста 27 июля, которую не согласовали с властями города.

Новости СМИ2
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Политика
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Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Ведомости
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Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook. Она была депутатом прошлого созыва Мосгордумы и переизбралась на новый срок 8 сентября. Шувалова пояснила «Ведомостям», что сама посчитала нужным выразить «общественную и депутатскую позицию».

В заявлении также содержится требование отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отменить результаты онлайн-голосования и расследовать данные СМИ «о коррупции в московских и федеральных органах власти, получившие широкую огласку в ходе избирательной кампании».

Фракция КПРФ еще не собиралась на установочное заседание (на нем выбирают лидера фракции, в прошлом созыве это был Леонид Зюганов). При неформальном обсуждении с коллегами ни у кого возражений против такого заявления не было, заявила Шувалова «Ведомостям»: «По моей информации, они солидарны и готовы подписать заявление, Зюганов тоже». Депутаты Леонид Зюганов и Николай Губенко, переизбранные в Мосгордуму, были недоступны для журналистов.

Новоизбранный депутат от КПРФ Олег Шереметьев сказал «МБХ медиа», что призвал подписать заявление также депутатов от «Яблока» и «Справедливой России».

Собеседник «Ведомостей» в КПРФ сказал, что инициатива прорабатывалась с руководством московского горкома КПРФ и именно горком должен был добиться поддержки заявления максимальным числом депутатов. «Идея проста: привлечь на свою сторону оппозицию из разных легерей. Мы сейчас занимаемся организацией сбора подписей», – сказал собеседник.

В единый день голосования 8 сентября прошли выборы в Мосгордуму. На них не допустили независимых кандидатов, что вызвало протесты, которые проходили в июле – августе и стали поводом для возбуждения уголовного дела, названного «московским».

Политик Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму, а также на других выборах, проходящих в России, предложил стратегию «Умного голосования» – проголосовать не за кандидата от власти, а за кандидата, которого посоветует Навальный с соратниками. В итоге при очень низкой явке (21,77%) кандидаты в Мосгордуму от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов: представители КПРФ получили 13 мандатов, «Яблока» – четыре мандата, а «Справедливой России» – три мандата. Число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократилось с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).

Новости СМИ2
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Технологии
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Промсвязьбанк потребовал 3,4 млрд рублей от кипрской Technoserv Distribution

Ведомости
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Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской Technoserv Distribution на 3,4 млрд руб., указано в судебной картотеке. Материалы дела в базе еще не опубликованы.

По данным кипрского реестра, Technoserv Distrubution на 100% принадлежит голландской Technoserv B.V. Установить актуальных бенефициаров голландской структуры по национальному реестру не удалось. Однако до 2016 г. Technoserv B.V. владела IT-компанией «Техносерв АС», ее конечными бенефициарами были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2016 г. Ананьевы решили провести деофшоризацию и перевели «Техносерв АС» на российскую «Группу Техносерв».

Представитель «Группы Техносерв» заявил, что сейчас компания никак не связана с Technoserv Distribution, других комментариев не предоставил.

«Техносерв АС» в августе признана банкротом, суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании. А ее владелец «Группа Техносерв» на 40% принадлежит ВТБ, еще 49,99% формально остаются у Алексея Ананьева, но находятся у ВТБ в залоге. Еще 10,01% Ананьев продал и сообщил об этом в июле, не назвав покупателя.

Братьям Ананьевым принадлежал и сам Промсвязьбанк. В декабре 2017 г. ЦБ решил его санировать. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Во вторник Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, их обвиняют в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых – всего более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства и доли в компаниях по иску ПСБ к Ананьевым и топ-менеджерам на 282 млрд руб.

Представитель Алексея Ананьева отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Промсвязьбанка.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Политика
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РБК узнал о предстоящей смене руководителей «Зарядья» и парка Горького

Ведомости
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У парка «Зарядье» и парка Горького в Москве сменится руководство, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии, и два источника, близких к департаменту культуры столицы. По их словам, директором «Зарядья» станет бывший телеведущий Иван Демидов, ушедший в политику и на госслужбу. Павел Трехлеб, занимающий сейчас пост директора «Зарядья», возглавит парк Горького, рассказали собеседники издания. Источники «Ведомостей», близкие к мэрии, подтвердили оба назначения.

Трехлеб сменит руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева, который был врио директора парка Горького после отставки Марины Люльчук, последовавшей после обрушения моста в парке в новогоднюю ночь. Демидов сказал РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Издание направило запросы руководству обоих парков.

56-летний Демидов стал известен благодаря работе в 1990-е режиссером и ведущим программы «Музыкальный обоз» («Музобоз»). В 2000-е обратился к православной проблематике, вел программы на телеканале «Московия». В 2005 г. стал главным редактором канала «Спас», созданного при его участии. В том же году пошел в политику, стал в том числе координатором «Молодой гвардии». В 2009 г. перешел в Кремль, где был руководителем департамента гуманитарной политики и общественных связей в управлении внутренней политики президента (УВП). В 2010 г. он стал замруководителя УВП и куратором общественных и религиозных организаций. В 2012–2013 гг. стал замминистра культуры. В 2014 г. возглавил дирекцию парка «Россия», а в 2015 г. – Фонд развития современного искусства.

Парк «Зарядье» был открыт в 2017 г. на месте снесенной гостиницы «Россия». Общая площадь его составляет 130 000 кв. м. Затраты на его создание оценивались в 14 млрд руб. Парк Горького с 2011 по 2018 г. был на реконструкции. Проект реконструкции был запущен Сергеем Капковым, который занимал должность директора парка. Стоимость благоустройства парка оценивалась в $2 млрд.

Политика
Новости

Мэрия Москвы отказала в проведении акций оппозиции 21 и 22 сентября

Ведомости
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Мэрия Москвы отказала оппозиционерам в проведении акций протеста 21 и 22 сентября, сообщила член Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале. Она ранее подала в мэрию заявки на проведение 21 сентября митинга на проспекте Сахарова и шествия 22 сентября от Новопушкинского сквера до проспекта.

В ответе чиновников говорится, что шествие и митинг протеста провести невозможно, поскольку в городе в эти дни запланировано много других мероприятий. В частности, еще до направления официального ответа Вихаревой мэрия сообщила, что проспект Сахарова впервые станет с 20 по 24 сентября площадкой проведения фестиваля «Круг света».

Мэрия предложила заявителям провести шествие и митинг в районе Марьино на пересечении Люблинской улицы и улицы Перерва. Ранее в этом месте неоднократно проходили акции националистов. Вихарева призвала избранных депутатов Мосгордумы выступить в защиту свободы мирных собраний. «Сейчас отличный момент для депутатов выступить с консолидированным заявлением. Скоро будет инаугурация – это прекрасная трибуна», – отметила она. Она также призвала депутатов Мосгордумы принять закон, запрещающий чиновникам произвольно отказывать в проведении мирных протестных мероприятий в центре города.

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями.

Бизнес
Новости

New Stream Trading подала иск против Антипинского НПЗ и Сбербанка в Лондоне

Ведомости
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Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) 10 сентября подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским НПЗ и Сбербанком, которые «причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов», передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании New Stream («Новый поток»).

По информации истца, причиной обращения в суд стал значительный ущерб, причиненный компании действиями сторон-ответчиков, «включая среди прочего дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, и действия Сбербанка в качестве основного кредитора на НПЗ». NST указывает, что в свете сложившейся ситуации компания решила отстаивать в суде свои права и восстанавливать репутацию. В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что официально не получали никаких исковых требований от New Stream Trading.

По информации «Коммерсанта», New Stream Trading фактически принадлежит владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, хотя номинально ею владеет его сестра Ксения.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода). В июле банк подал два заявления в МВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. Кроме того, Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., писал РБК.

13 июля Мазурова задержали, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 12 сентября. В сентябре на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения.

Политика
Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Ведомости
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает силовым ведомствам и спецслужбам сбивать дроны-нарушители. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Проект касается ФСБ, полиции, ФСО, Росгвардии. Всем этим ведомствам, согласно документу, разрешается «временно ограничивать или запрещать нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства», а также «пресекать несанкционированное нахождение беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства <...>, в том числе посредством уничтожения или повреждения».

Документ был внесен в Госдуму в январе этого года. Инициаторы – группа депутатов во главе с руководителем комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что он направлен на защиту жизни и здоровья граждан, критически важных объектов и объектов инфраструктуры. Дроны, в то время как цена на них падает, а число владельцев растет, активно используются в деструктивных целях, в частности для доставки взрывных устройств и легковесного оружия, обращают внимание авторы. При этом в российском законодательстве нет норм о полномочиях силовых ведомств и спецслужб в отношении беспилотников. Из-за этого к ним часто подают иски о возмещении ущерба, констатируют инициаторы законопроекта.

Финансы
Новости

Греф не исключил третье за год снижение ставок Сбербанка по ипотеке

Ведомости
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Сбербанк до конца 2019 г. может еще раз снизить ставки по ипотеке. Об этом рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

«Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение», – отметил он. Греф уточнил, что в этом году ставки уже снижались.

Сбербанк дважды снижал ипотечные ставки в этом году. В первый раз это произошло в конце мая: они были уменьшены на 0,3–0,6 п. п. – до 10,8% для кредитов на готовое жилье и до 10,6% годовых по ипотеке на новостройки при наличии полиса страхования жизни. Эти ставки действовали для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка и не пользуется электронной регистрацией ипотеки.

Во второй раз кредитная организация снизила ставки в августе. Она объявила, что снижение составит 0,5 процентного пункта (п. п.). Кроме того, банк увеличил скидку для участников зарплатных проектов Сбербанка.

6 сентября ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку – на 0,25 п. п. до 7%.

Финансы
Новости

Мишустин рассказал о росте налоговых поступлений

Ведомости
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По итогам восьми месяцев 2019 г. в консолидированный бюджет России поступило более 15 трлн руб. налоговых поступлений, что на 10,9% больше, чем годом ранее, в федеральный бюджет – 8,3 трлн руб., что на 10,6% превышает аналогичный прошлогодний показатель, говорится в пресс-релизе Федеральной налоговой службы.

На заседании коллегии руководитель ведомства Михаил Мишустин отметил высокие темпы поступлений основных налогов. В частности, поступления от налога на прибыль выросли на 20% до 3,3 трлн руб., от НДС – на 17,1% до 2,6 трлн руб., от НДФЛ – на 8,4% до 2,5 трлн руб., НДПИ – на 10,8% до 4,2 трлн руб. Поступления по страховым взносам также сохраняют высокие темпы роста. В отчетном периоде поступило 4,5 трлн руб. страховых взносов, что на 9,6% больше показателя прошлого года. В Пенсионный фонд поступило около 3,5 трлн руб. (+9%).

Ранее департамент финансов города Москвы сообщил, что по итогам первого полугодия прирост налоговых доходов в бюджет города составил составил 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в отчетном периоде в бюджет города поступило 1,3 млрд руб.

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