В компанию – продавца рекламы на каналах НМГ и «СТС медиа» выходит новый гендиректор
Гендиректором сейл-хауса «Эверест» в ближайшее время станет Каролина Соколова, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании. Представитель «Эвереста» это подтвердил.
«Эверест» занимается продажей рекламных спецпроектов на каналах «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа», а также взаимодействием с крупнейшими рекламодателями этих холдингов.
Соколова заменит в «Эвересте» Алексея Тостогана, который недавно был назначен гендиректором «Национального рекламного альянса» (НРА). Этот альянс отвечает за размещение рекламных роликов практически на всех федеральных телеканалах и контролирует 95% телерекламы в России. Спецпроектами каналы занимаются самостоятельно.
До этого Соколова работала в холдинге «Профмедиа», а затем – в «Газпром-медиа». С 2014 г. была руководителем отдела продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа», отвечала за размещение рекламы на каналах «Пятница» и ТВ3.