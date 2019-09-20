Технологии

Новости

В работе «Билайна» произошел сбой

Некоторые абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в пятницу столкнулись с проблемами при получении sms-сообщений от банков. По данным пресс-службы оператора, к вечеру проблема была устранена. «Банковские sms доступны в полном объеме», – сказал «Ведомостям» представитель «Билайна».

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы с получением сообщений возникли около двух часов дня по Москве. Больше всего жалоб поступало от абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Пензы и Владивостока.

Большинство абонентов «Билайна» жаловались в целом на проблемы с мобильной связью, некоторые сообщали об отсутствии доступа в интернет. Что стало причиной сбоя, не сообщается.