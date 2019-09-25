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ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова. Оператор будет работать на платформе Tele2 в Москве с 25 сентября.

По словам Шаркова, на первом этапе подключиться к оператору можно будет в пяти московских офисах ВТБ, до конца года сим-карты появятся в большей части отделений банка, с октября в Санкт-Петербурге. В 2020 г. «ВТБ мобайл» планирует охватить более 15 регионов. ВТБ занимается разработкой, обслуживанием и продвижением продукта. Большая часть инфраструктуры оператора будет у Tele2, рассказал он.

Стартовый пакет «ВТБ мобайл» будет бесплатным, его смогут получить пользователи пакета «Мультикарта» ВТБ, это более 6,5 млн человек, сообщили в банке. В базовый тарифный план входят 150 минут звонков по России, 3 гб интернета и 50 смс.

Виртуальные мобильные операторы используют для работы инфраструктуру другого оператора, продавая услуги под собственным брендом. В России уже работают два банковских виртуальных мобильных оператора связи. Это «Сбермобайл» (запустился в августе 2017 г.) и «Тинькофф мобайл» (запустился в декабре 2017 г.). Они тоже работают на инфраструктуре Tele2.

В сентябре президент ВТБ Андрей Костин сообщил, что «Ростелеком» проведет допэмиссию, чтобы стать единственным владельцем «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Часть акций выкупит ВТБ, после чего ему будет принадлежать 17% «Ростелекома».