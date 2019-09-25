Viber планирует добавить возможность делать покупки внутри приложения
Мессенджер Viber планирует добавить в приложение возможность совершать покупки. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал гендиректор компании Джамел Агауа.
В 2019 г. приложение запустило функцию покупок через приложение: в чатах есть возможность посмотреть каталог товаров от восьми партнеров (Farfetch, Ozon, «Спортмастер» и другие) и поделиться им. Однако возможности купить товары внутри приложения нет. «Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится. Наша команда ведет обсуждение с различными брендами, чтобы добавить еще больше контента. В Западной Европе этот раздел появится в ближайшее время», – сказал он.
Viber Media основана в 2010 г. в Израиле предпринимателями Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. По их данным, на начальном этапе инвестиции в проект составили $20 млн. Во всем мире зарегистрировано более 1 млрд пользователей приложения, в России более 50 млн активных пользователей. Приложение доступно в 193 странах, главный офис расположен в Люксембурге.