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МТС выплатит промежуточные дивиденды на 17,3 млрд рублей

Во вторник, 1 октября, общее собрание акционеров МТС утвердило промежуточные дивиденды в размере 8,68 руб. на обыкновенную акцию и 17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку, сообщил представитель компании Алексей Меркутов.

В марте 2019 г. компания утвердила трехлетнюю дивидендную политику, согласно которой МТС предполагала выплату 28 руб. на обыкновенную акцию и 56 руб. – на одну американскую депозитарную расписку. Выплата дивидендов на депозитарные расписки получилась выше ожидаемой: по итогам II квартала 2019 г. компания заявляла о выплате в 2019 г. примерно 56 млрд руб., по итогу суммарные выплаты превысили 57 млрд руб., уточнил Меркутов.

Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 октября 2019 г. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 19 ноября 2019 г., сообщают в компании.

К 15.30 стоимость акций МТС на Московской бирже составила 266 руб. За год акции упали в цене примерно на 3,5%.

МТС утвердила ожидаемый размер дивидендов, уверен аналитик Sova Capital Александр Венгранович: компании нужно увеличивать дивидендную доходность на рынке телекоммуникаций, потому что это поддерживает котировку акций.