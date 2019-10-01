Немецкая CTS Eventim купила контрольный пакет акций российского организатора концертов Rammstein
Международная корпорация CTS Eventim, базирующаяся в Берлине, получит контроль в российской промоутерской компании Talent Concert International (TCI), сообщили компании.
CTS Eventim занимается организацией концертов и шоу, а также продажей билетов. В России компания уже владеет агентствами «Партер.ру» и «Контрамарка.ру». TCI с 1995 г. организовывает в России гастроли и отдельные концерты отдельных исполнителей. Среди наиболее известных групп, с которыми она сотрудничает, – немецкая Rammstein.
Сделка по приобретению 51% TCI будет закрыта в ближайшие дни, отмечается в сообщении CTS Eventim. Ее параметры не раскрываются. Оставшимися 49% TCI продолжат владеть президент и основатель компании Эдуард Ратников и финансовый директор Николай Синицын. Они также сохранят за собой руководящие посты в компании. TCI станет частью Eventime Live – это подразделение, объединяющее промоутерские компании CTS Eventim в разных странах мира.