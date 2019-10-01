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WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, отмечает The Verge. С ее помощью пользователи смогут задать определенный промежуток времени, через который приложение самостоятельно удалит выбранное сообщение.

Такая возможность уже появилась в версии 2.19.275 мессенджера для Android. Но пока доступна не для всех пользователей и проходит стадию бета-теста, отмечает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о сервисе.

Как следует из опубликованных WABetaInfo скриншотов, пользователь бета-версии сможет установить таймер для исчезающего сообщения только в групповых чатах. Запланировать удаление сообщений можно через пять секунд или через час после отправки.

WABetaInfo не уточняет, когда функция будет доступна всем пользователям мессенджера, поскольку в компании только приступили к ее внедрению и тестам. В Telegram такая функция доступна в секретных чатах с 2013 г., а в обычных чатах – с 2017 г. В марте Telegram также разрешил пользователям стирать всю личную переписку – как у себя, так и у собеседников – без срока давности.