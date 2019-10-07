Нобелевскую премию по медицине дали за исследование реакции клеток на кислород
Лауреатами Нобелевской премии 2019 г. в области физиологии и медицины стали американец Уильям Келин (Гарвардская медицинская школа), британец сэр Петер Ратклифф (Оксфордский университет) и американец Грегг Семенза (Университет Джонса Хопкинса), они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода. Трансляция объявления лауреатов велась на сайте Нобелевского комитета.
Премия была присуждена «за открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода», заявил представитель комитета. В частности, ученые нашли молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Открытия лауреатов проложили путь для создания новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями, говорится в пресс-релизе на сайте комитета.
Премию в этой номинации присуждают с 1901 г. За это время ее вручали 109 раз. Самым молодым получателем награды в 1923 г. стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина. В 2018 г. награду получили Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё, они занимались разработкой терапии рака путем активации иммунного ответа. Отечественные ученые становились лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине лишь дважды: награды удостоились Иван Павлов («за работу по физиологии пищеварения», 1904 г.) и Илья Мечников, получивший премию совместно с немцем Паулем Эрлихом «за труды по иммунитету» в 1908 г.
Лауреат Нобелевской премии по физике будет объявлен 8 октября, по химии – 9 октября, по литературе – 10 октября. Лауреата премии мира назовут 11 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 14 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. Король Карл XVI Густав вручит им также золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.
За что присудили Нобелевские премии в 2018 году
Лауретами премии мира стали иракская правозащитница Надя Мурад и гинеколог из Конго Денис Муквеге. Награда присуждена за их усилия, направленные на то, чтобы положить «конец использованию сексуального насилия как оружия в войне и вооруженных конфликтах». Муквеге основал больницу «Панзи», он помогает жертвам изнасилований, происшедших во время войны в Демократической республике Конго. Мурад — активно отстаивает права езидов (курдской этноконфессиональной группы), особенно женщин, попавших в рабство к террористам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России)
Лауреатами Нобелевской премии 2018 г. в области физиологии и медицины стали Джеймс П. Эллисон (на фото) и Тасуку Хондзё. Элиссон и Хондзё – иммунологи. Эллисон занимался изучением белка, который функционирует как «тормоз» для иммунной системы. Исследователь предложил отключать его, чтобы «настроить» иммунные клетки на атаку раковых клеток. Эта концепция используется в одном из новых подходов к лечению опухолей. Хондзё обнаружил подобный белок на иммунных клетках и выяснил, что он также тормозит иммунную систему, но с другим механизмом действия. «Терапия, основанная на этом исследовании, оказалась поразительно эффективна в борьбе с раком», – отметил Нобелевский комитет
Присудили американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, которые разработали «фундаментальные оценки причин и последствий технологических инноваций и климатических изменений». Нордхаус разработал экономические модели и методы для исследования влияния климатических изменений, Ромер — исследовал влияние технологических инноваций на экономику. Их исследования существенно расширили экономический анализ за счет построения моделей, объясняющих, как рыночная экономика взаимодействует с природой и знанием, отметили в Нобелевском комитете
Ее присудили группе ученых: Артуру Ашкину, а также Жерару Муру и Донне Стрикланд. Ашкин – ученый из США, он изобрел оптический пинцет, позволяющий управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Большой прорыв ученый сделал в 1987 г., когда начал использовать пинцет для захвата живых бактерий, не причиняя им вреда. Муру – уроженец Франции – вместе с канадкой Стрикланд предложил новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов. Изобретенная ими техника используется для высокоинтенсивных лазеров, благодаря которым проводят офтальмологические операции
Премию присудили Фрэнсис Х. Арнольд (на фото) (США), Джорджу П. Смиту (США) и сэру Грегори П. Винтеру (Великобритания). Исследователи «взяли под контроль эволюцию» и использовали ее же принципы — генетические изменения и селекцию — для разработки нового типа веществ — белков с новыми свойствами, которые смогут решить проблемы человечества, указывал Нобелевский комитет: премия «присуждена за (научную) революцию, которая была совершена благодаря эволюции»