Технологии

Новости

Нобелевскую премию по медицине дали за исследование реакции клеток на кислород

Лауреатами Нобелевской премии 2019 г. в области физиологии и медицины стали американец Уильям Келин (Гарвардская медицинская школа), британец сэр Петер Ратклифф (Оксфордский университет) и американец Грегг Семенза (Университет Джонса Хопкинса), они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода. Трансляция объявления лауреатов велась на сайте Нобелевского комитета.

Премия была присуждена «за открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода», заявил представитель комитета. В частности, ученые нашли молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода. Открытия лауреатов проложили путь для создания новых стратегий борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями, говорится в пресс-релизе на сайте комитета.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г. За это время ее вручали 109 раз. Самым молодым получателем награды в 1923 г. стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина. В 2018 г. награду получили Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё, они занимались разработкой терапии рака путем активации иммунного ответа. Отечественные ученые становились лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине лишь дважды: награды удостоились Иван Павлов («за работу по физиологии пищеварения», 1904 г.) и Илья Мечников, получивший премию совместно с немцем Паулем Эрлихом «за труды по иммунитету» в 1908 г.

Лауреат Нобелевской премии по физике будет объявлен 8 октября, по химии – 9 октября, по литературе – 10 октября. Лауреата премии мира назовут 11 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 14 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. Король Карл XVI Густав вручит им также золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

За что присудили Нобелевские премии в 2018 году