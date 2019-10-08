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«Яндекс» предложил Avito, ЦИАН и Ivi способ разрешить конфликт с поисковой выдачей

В офисе «Яндекса» 4 октября прошла встреча с участниками интернет-рынка, среди которых были представители Avito, ЦИАН, Ivi, 2ГИС, OneTwoTrip и др.. Об этом «Коммерсанту» сообщили два ее участника и подтвердил представитель «Яндекса».

На встрече интернет-компания представила новый рекламный формат — возможность дополнить строку о компании или продукты в поиске интерактивным ответом, напоминающим элементы поисковой выдачи. Этот формат позиционируется «Яндексом» как решение вопроса равного доступа к продвижению в поиске и визуально похож на «колдунщики» — виджеты перед результатами поиска, которые содержат ссылку на сервисы «Яндекса».

Как рассказал «Коммерсанту» представитель «Яндекса», большинство участников встречи подтвердили заинтересованность в тестировании нового формата. До конца 2019 г. будет проводиться бета-тестирование вместе с участниками рынка, по итогам которого формат будет дорабатываться, а в первом квартале 2020 г. он будет представлен рынку, отметил представитель интернет-компании.

Коалиция участников рынка, в которой 11 компаний, в том числе Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС, Ivi, Gett и др., считает, что новый формат не решил проблему доминирующего положения «Яндекса», сказал представляющий их интересы бывший совладелец Wikimart Максим Фалдин. Коалиция планирует законодательные предложения по регулированию рынка поиска, отметил он.

«Кассир.ру» на встречу не приглашали, сообщил основатель и гендиректор компании Евгений Финкельштейн.

В июне этого года «Кассир.ру» пожаловался на «Яндекс» в ФАС. По его мнению, интернет-компания продает билеты с помощью виджетов, отказывая в такой возможности другим игрокам даже на коммерческой основе. В том же месяце Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС Ivi.ru подготовили записку, в которой заявили, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции. По их мнению, «Яндекс» отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью «колдунщиков».