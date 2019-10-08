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Rambler договорился об аудите рекламы с Moat

Ведомости
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Rambler Group подписала контракт с Moat Analytics – международной компанией, которая занимается оценкой качества рекламы в интернете, сообщили стороны.

До этого Rambler и две другие крупные российские интернет-площадки – Mail.ru Group и Gazprom media Digital (GPMD) – заявили, что отказываются от услуг конкурента Moat – компании Sizmek, точнее, от услуг ее российского представительства. Три площадки сообщили, что считают предоставляемые Sizmek данные некорректными. Из-за этого несколько рекламодателей пригрозили разорвать контракты с площадками, поскольку настаивали на необходимости независимого аудита их размещений.

Такие компании, как Moat и Sizmek, с помощью специальных инструментов проверяют, как размещен ролик или баннер – как быстро он загружается, видят ли его пользователи, оценивают, есть ли среди просмотров фрод. Представители российского офиса Moat, впрочем, недавно уверяли «Ведомости», что их решение дает рекламодателям больше контроля над размещением.

Привлечение независимых аудиторов для проверки размещения рекламы становится мировым трендом, объясняет управляющий директор медиаактивов Rambler Group Максим Тадевосян: «Российский рынок также делает шаги в этом направлении. Если рынок станет более прозрачным, это привлечет на него больше денег. Поэтому мы готовы к любому аудиту рекламы и трафика, главное – чтобы его проводили партнеры, которые доказали, что их продукты работают и не создают проблем у рекламодателей и пользователей».

По словам Тадевосяна, инструменты Moat будут доступны для проверки большинства форматов рекламы на ресурсах Rambler Group.

«Вымпелком» использует платформу Moat Analytics уже два года, говорит руководитель департамента медиапланирования этого оператора Артем Лопухин: «Помимо качественной верификации Moat поддерживает пользователей, постоянно развивается и корректно работает на специфичных для Рунета мобильных платформах».

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Фигуранту дела Baring Vostok назначили психиатрическую экспертизу

Ведомости
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Фигуранту дела Baring Vostok – бывшему предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. На заседании суда по продлению меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви и его бизнес-партнеру Филиппу Дельпалю следователь подтвердил, что одному из фигурантов дела назначена психиатрическая экспертиза, но не назвал его имя.

Экспертиза уже началась, уточнил собеседник агентства. По его информации, специалисты должны установить, страдает ли обвиняемый каким-либо хроническим неврологическим заболеванием.

Кордичев стал единственным, кто признал вину по этому делу. Он, Калви и Дельпаль находятся под домашним арестом. Партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров содержатся в СИЗО.

Фигурантов дела Baring Vostok обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в результате их действий банк «Восточный» вместо прав требований по кредиту Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. получил 59,9% акций компании IFTG. Сторона обвинения считает, что реальная стоимость этих акций составляет 600 000 руб.

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Бизнес
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РСПП пожаловался Медведеву на неготовность системы маркировки лекарств

Ведомости
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьера Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина о неготовности системы маркировки лекарств к запуску 1 января 2020 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, подписанные президентом союза Александром Шохиным. Их подлинность изданию подтвердил источник, близкий к РСПП.

РСПП указывает, что к 1 сентября промаркировано более 28 млн упаковок 5370 препаратов. При этом по завершении внедрения система маркировки должна охватывать 6,5 млрд упаковок лекарств и более 1000 производителей. Подключиться к системе производителям мешает несколько обстоятельств: рост брака при маркировке, увеличение себестоимости препаратов, несовершенство справочника – каталога лекарств, неурегулированность обмена данными участников маркировки с федеральной информационной системой, а также проблемы при нанесении маркировки с 44 знаками криптокода.

Союз также беспокоит число участников, зарегистрированных в системе (около 15% от планируемого), а также количество лекарств, внесенных в систему (8% от предполагаемого объема). По данным от 228 российских производителей лекарств, из 788 производственных линий лишь 45% полностью оснащены оборудованием для маркировки. «Вышеперечисленные факторы не позволяют оценить степень готовности как высокую», – заключает РСПП. Организация указывает на риск срыва срока внедрения системы маркировки лекарств.

Советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева заявила РБК, что ведомство предложило новую схему взаимодействия мониторинга движения лекарственных препаратов и Единого классификатора лекарств. Она позволит сократить время на подключение к системе. Кроме того, участники рынка настаивают на строгом соблюдении сроков ее запуска и «выступают против (его) переноса». Крупные участники рынка, опрошенные изданием, подтвердили эту позицию. «Если есть участники рынка, которые не успели все сделать вовремя, это их вина. Перенос сроков создаст несправедливую ситуацию», – пояснил изданию президент компании «Акрихин» Денис Четвериков.

С 1 октября в России заработала система маркировки самых дорогих лекарств. Это препараты, предназначенные для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемые на средства федерального бюджета. Речь идет о наиболее затратных лекарственных препаратах для лечения генетических и онкологических заболеваний. С начала следующего года должны маркироваться все лекарства.

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Бизнес
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У сети книжных магазинов «Республика» менее чем за месяц дважды сменился гендиректор

Ведомости
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Михаил Ахмедов покинул пост гендиректора сети магазинов «Республика». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛа пишет «Коммерсантъ».

Должность занял Илья Тимченко. До этого он занимал руководящие должности в сетях магазинов электроники «Белый ветер цифровой» и «Связной Enter», которые на настоящий момент закрыты.

Пресс-служба «Республики» подтвердила назначение. От дальнейших комментариев она отказалась. По словам источника в компании, Тимченко приступил к обязанностям в начале сентября.  

В августе пресс-служба «Республики» сообщала о том, что должность гендиректора занял Михаил Ахмедов, который до этого был коммерческим директором в ушедшей из России финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. Он сменил Илью Криворота, который занимал пост гендиректора последние пять лет. Основная причина нового назначения – компетенция и большой опыт Ахмедова в сфере ритейла, а также намерение основного акционера Вадима Дымова изменить курс компании, поясняла тогда пресс-служба «Республики».

«Республикой» управляет ООО «Республика», основанное Дымовым в 2006 г. По данным ЕГРЮЛа, ему принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба. Дымов – основатель продуктовой группы «Дымов».

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Технологии
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«Яндекс» предложил Avito, ЦИАН и Ivi способ разрешить конфликт с поисковой выдачей

Ведомости
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В офисе «Яндекса» 4 октября прошла встреча с участниками интернет-рынка, среди которых были представители Avito, ЦИАН, Ivi, 2ГИС, OneTwoTrip и др. Об этом «Коммерсанту» сообщили два ее участника и подтвердил представитель «Яндекса».

На встрече интернет-компания представила новый рекламный формат – возможность дополнить строку о компании или продукты в поиске интерактивным ответом, напоминающим элементы поисковой выдачи. Этот формат позиционируется «Яндексом» как решение вопроса равного доступа к продвижению в поиске и визуально похож на «колдунщики» – виджеты перед результатами поиска, которые содержат ссылку на сервисы «Яндекса».

Как рассказал «Коммерсанту» представитель «Яндекса», большинство участников встречи подтвердили заинтересованность в тестировании нового формата. До конца 2019 г. будет проводиться бета-тестирование вместе с участниками рынка, по итогам которого формат будет дорабатываться, а в I квартале 2020 г. он будет представлен рынку, отметил представитель интернет-компании.

Коалиция участников рынка, в которой 11 компаний, в том числе Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС, Ivi, Gett и др., считает, что новый формат не решил проблему доминирующего положения «Яндекса», сказал представляющий их интересы бывший совладелец Wikimart Максим Фалдин. Коалиция планирует законодательные предложения по регулированию рынка поиска, отметил он.

«Кассир.ру» на встречу не приглашали, сообщил основатель и гендиректор компании Евгений Финкельштейн.

В июне этого года «Кассир.ру» пожаловался на «Яндекс» в ФАС. По его мнению, интернет-компания продает билеты с помощью виджетов, отказывая в такой возможности другим игрокам даже на коммерческой основе. В том же месяце Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС, Ivi.ru подготовили записку, в которой заявили, что «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции. По их мнению, «Яндекс» отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью «колдунщиков».

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Бизнес
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В магазинах «Вкусвилл» откроются аптеки

Ведомости
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Сеть магазинов «Вкусвилл» планирует открыть на своих площадках аптеки дальневосточной компании «Монастырев». Об этом «Коммерсанту» сообщил источник на фармацевтическом рынке.

Эту информацию подтвердили во «Вкусвилле». На первом этапе стороны рассчитывают открыть на площадях сети девять точек в Москве, рассказала продакт-менеджер «Вкусвилла» Наталья Петрыкина. По ее словам, первые объекты должны заработать до конца 2019 г., а далее проект может расшириться и выйти в регионы.

Первые аптеки разместятся на площади до 20 кв. м, отметила Петрыкина. Объем инвестиций со стороны «Вкусвилла» пока не определен.

В «Монастыреве» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Компания основана во Владивостоке бизнесменом Александром Монастыревым. По собственным данным, она работает в Приморском крае, Хабаровске, Новосибирске. В первом полугодии 2019 г. сеть насчитывала 48 точек, свидетельствуют данные DSM Group.

«Вкусвилл» начнет открывать аптеки вслед за X5 Retail и «Азбукой вкуса». На площадях первой («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») работают аптеки «А-мега» и «Да, здоров» Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Аптеки Marathon работают и в магазинах «Азбука вкуса» под брендом «Азбука Life». «Азбука вкуса» сотрудничает и с аптеками ГК «Эркафарм» (бренд «Доктор Столетов»).

«Вкусвилл» – розничная продовольственная сеть, первый магазин которой открылся в 2009 г. в Москве. 12,6% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% – основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект «Избенка» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. В сентябре Кривенко рассказал, что сеть рассматривает возможность открыть магазины за рубежом, среди возможных стран – Франция, Нидерланды и Китай.

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Политика
Новости

Суд назвал причину и сумму исков московской полиции к Навальному и его сторонникам

Ведомости
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ГУ МВД по Москве, подавшее иски к Алексею Навальному и другим оппозиционерам, просит возместить ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Симоновского районного суда.

Первый иск подан к Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и Олегу Степанову из-за акции 27 июля. Сумма требований по нему составляет почти 8,5 млн руб. Второй подан к Соболь и Георгию Албурову из-за акции 3 августа, сумма – 9,4 млн руб. Таким образом, общая сумма требований полиции – почти 18 млн руб.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве не прокомментировала иски.

Управление полиции подало к оппозиционерам иски 30 сентября. Суть их ранее не раскрывалась.

В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. На несогласованной акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Из-за акций к оппозиционерам стали подавать иски различные предприятия, учреждения и компании, в частности ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». По иску первого суд постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 млн руб., по иску второго – 1,2 млн руб., по иску третьего – почти 55 000 руб.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Кремля провести новую волну губернаторских отставок

Ведомости
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Во второй половине октября может начаться новая волна губернаторских отставок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников издания, близких к администрации президента, высока вероятность ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн, отметил один из собеседников. Гольдштейн представляет в Совете Федерации исполнительную власть региона.

Кандидатом на уход является и глава Пензенской области Иван Белозерцев, рассказали источники «Коммерсанта». Два собеседника прогнозируют и уход главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Есть у администрации президента претензии и к губернатору-коммунисту Сергею Левченко, утверждают три осведомленных источника.

«Ростех» заинтересован в отставке Василия Голубева, возглавляющего Ростовскую область, говорят источники газеты. Но он может сохранить свой пост. Среди возможных кандидатов на отставку также Владимир Илюхин (Камчатский край), Михаил Игнатьев (Республика Чувашия). Игорь Орлов (Архангельская область) и Анатолий Артамонов (Калужская область).

Как отмечает «Коммерсантъ», последние несколько лет отставки глав регионов проходят в две волны – весеннюю и осеннюю. Текущий сезон не станет исключением. Обновление губернаторского корпуса, пишет издание, связано с единым днем голосования – в 2020 г. прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, также состоятся непрямые выборы главы ХМАО.

Предыдущая волна губернаторских отставок прошла в марте этого года. В ходе нее с должностей ушли главы пяти регионов – Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республик Алтай и Калмыкия.

Финансы
Новости

РЖД назвала стоимость билета на ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Ведомости
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Средняя стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург составит 3400 руб. Об этом на заседании Совета Федерации рассказал начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, сообщает «РИА Новости».

По словам Катцына, стоимость билетов на высокоскоростные поезда будет аналогична ценам на «Сапсан». РЖД готова взять на себя риски спроса на новый вид транспорта, отметил топ-менеджер: «Мы уже много раз убеждались, что прогнозируемый спрос на перевозки значительно ниже фактического. Мы это видим и на «Сапсане», на МЦК, думаю, скоро увидим на МЦД». Запустить ВСМ планируется в 2026 г.

По словам источника, близкого к РЖД, сейчас тарифная политика ВСМ и «Сапсана» сопоставима: тарифы «Сапсана» выросли, так что стоимость проезда по ВСМ в ценах 2018 г. даже чуть дешевле. Когда ВСМ будет достроена, билет будет стоить дороже с учетом инфляции, подчеркнул он. Сравнительно невысокая стоимость билетов объясняется тем, что именно так достигается максимальный пассажиропоток, что важно для финансовой модели проекта. При этом в моменты пиковой нагрузки стоимость билета будет увеличена. «Есть расчеты об увеличении цены на 10, 20, 50%», – сказал он.

В апреле 2019 г. президент Владимир Путин одобрил идею проектирования ВСМ Москва – Санкт-Петербург. РЖД планировала приступить к проектированию осенью. Вице-премьер Максим Акимов в интервью «Ведомостям» оценивал стоимость всего проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург в 1,5 трлн руб. В конце августа РЖД сообщила о планах выделить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и подготовительные работы по строительству.

Финансы
Новости

Альфа-банк разместил субординированные евробонды на $400 млн

Ведомости
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Альфа-банк закрыл книгу заявок для размещения выпуска срочных субординированных еврооблигаций на $400 млн, сообщила пресс-служба банка. Колл-опцион предусмотрен через 5,5 года, погашение – через 10,5 года, ставка купона на первые 5,5 года – 5,95% годовых с выплатой раз в шесть месяцев.

Полученные средства банк планирует использовать для наращивания кредитного портфеля.

Альфа-банк не единственный крупный российский банк, который в этом году привлек средства в капитал на фоне ужесточения требований ЦБ к розничному кредитованию. В июне TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», привлекла $300 млн, разместив в ходе SPO бумаги по $18.

Экономика
Новости

Власти предложили максимальный с 2015 года рост налогов для малого бизнеса

Ведомости
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Минэкономразвития предложило проиндексировать в 2020 г. налоги, которые платит малый бизнес. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, коэффициент-дефлятор для единого налога на вмененный доход (ЕНВД) составит 2,009, для патентов – 1,592, для торгового сбора – 1,382. При прочих равных условиях в следующем году они вырастут на 4,9%, подсчитал РБК. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 г., когда этот налог вырос на 7,5%. В 2018 г. эти налоги выросли на 2,5%.

Минэкономразвития устанавливает коэффициенты ежегодно. При их расчете ведомство должно учитывать изменение потребительских цен на товары в России в предыдущем году, отмечается в Налоговом кодексе. При этом власти имеют право не учитывать инфляцию. Например, в 2016–2017 гг. индексация ЕНВД была заморожена.

ЕНВД – это самый популярный налоговый режим в секторе малого бизнеса, отметила в разговоре с РБК эксперт компании – разработчика онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса «СКБ Контур» Наталья Никитченко. По ее мнению, очередное повышение этого налога может выбить часть предпринимателей из колеи. Особенно негативно рост налоговой нагрузки скажется на работе предпринимателей в сфере торговли, считает вице-президент «Опоры России» Вячеслав Корочкин.

Экономика
Новости

РЭЦ спрогнозировал резкий рост экспорта крепкого алкоголя из России

Ведомости
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Экспорт крепкого алкоголя из России, и прежде всего водки, может вырасти в ближайшие годы со $150 млн до $500 млн благодаря поправкам в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые вступят в силу с 2020 г., говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, «дочка» ВЭБ.РФ).

Речь идет о законопроекте, подписанном президентом Владимиром Путиным 1 октября. После вступления закона в силу производители крепкого алкоголя, игристых вин и пива смогут получить государственную поддержку по проектам, связанным с экспортом. Речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, субсидиях на перевозку продукции и ее экспорт.

По данным РЭЦа, экспорт водки в мире составляет около $40 млрд, из них 1/3 – бренды русского происхождения, но российский экспорт составляет около $150 млн. По итогам 2018 г. экспорт водки из России вырос на 11%. Это около 7% от общего российского производства и примерно 6% от мирового потребления. Ключевыми экспортерами крепкого алкоголя под брендами русского происхождения являются Великобритания, Франция, Германия, США и Израиль, говорится в сообщении РЭЦа.

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