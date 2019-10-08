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Rambler договорился об аудите рекламы с Moat

Rambler Group подписала контракт с Moat Analytics – международной компанией, которая занимается оценкой качества рекламы в интернете, сообщили стороны.

До этого Rambler и две другие крупные российские интернет-площадки – Mail.ru Group и Gazprom media Digital (GPMD) – заявили, что отказываются от услуг конкурента Moat – компании Sizmek, точнее, от услуг ее российского представительства. Три площадки сообщили, что считают предоставляемые Sizmek данные некорректными. Из-за этого несколько рекламодателей пригрозили разорвать контракты с площадками, поскольку настаивали на необходимости независимого аудита их размещений.

Такие компании, как Moat и Sizmek, с помощью специальных инструментов проверяют, как размещен ролик или баннер – как быстро он загружается, видят ли его пользователи, оценивают, есть ли среди просмотров фрод. Представители российского офиса Moat, впрочем, недавно уверяли «Ведомости», что их решение дает рекламодателям больше контроля над размещением.

Привлечение независимых аудиторов для проверки размещения рекламы становится мировым трендом, объясняет управляющий директор медиаактивов Rambler Group Максим Тадевосян: «Российский рынок также делает шаги в этом направлении. Если рынок станет более прозрачным, это привлечет на него больше денег. Поэтому мы готовы к любому аудиту рекламы и трафика, главное – чтобы его проводили партнеры, которые доказали, что их продукты работают и не создают проблем у рекламодателей и пользователей».

По словам Тадевосяна, инструменты Moat будут доступны для проверки большинства форматов рекламы на ресурсах Rambler Group.

«Вымпелком» использует платформу Moat Analytics уже два года, говорит руководитель департамента медиапланирования этого оператора Артем Лопухин: «Помимо качественной верификации Moat поддерживает пользователей, постоянно развивается и корректно работает на специфичных для Рунета мобильных платформах».