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Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области астрономии и астрофизики

Ведомости
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Нобелевская премия по физике за 2019 г. присуждена Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору за работы в области астрономии и астрофизики. Трансляция объявления лауреатов велась на сайте Нобелевского комитета.

Как отмечается в Twitter Нобелевского комитета, Келоз и Майор в 1995 г. смогли обнаружить первую экзопланету (планету за пределами Солнечной системы). Обнаруженное ими небесное тело обращалось вокруг звезды 51 Pegasi, похожей по характеристикам на Солнце. В дальнейшем их научная работа легла в основу революционных открытий в астрономии и позволила обнаружить более 4000 экзопланет в галактике Млечный Путь.

Пиблз – физик-теоретик, чьи 20-летние исследования позволили научному сообществу лучше понять устройство и историю развития Вселенной.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине были объявлены 7 октября. Ими стали американцы Уильям Келин (Гарвардская медицинская школа) и Грегг Семенза (Университет Джонса Хопкинса) и британец сэр Питер Ратклифф (Оксфордский университет). Они исследовали, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.

Лауреата премии по химии назовут 9 октября, по литературе – 10 октября. Лауреата премии мира назовут 11 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 14 октября.

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Бизнес
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Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости
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Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова назначена гендиректором логистической компании Lorus SCM и заместителем гендиректора группы «Соллерс». Обе компании контролируются Вадимом Швецовым. Наумова также будет управлять его инвестициями и в других логистических бизнесах, включая компании «Пасифик Лоджистик» и «Новая логистическая компания».

Наумова будет управлять развитием логистического бизнеса в качестве партнера, отметил Швецов. Она получит долю в капитале Lorus SCM, размер которой не уточняется. Наумова займется консолидированной стратегией развития логистических активов, созданием и запуском логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ. Кроме того, в качастве заместителя гендиректора «Соллерса» она будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов «умной мобильности» и запуске новых проектов в этом направлении.

Наумова и Швецов ранее работали в «Северстали» Алексея Мордашова. Она в 2001-2002 гг. была директором по организации бизнеса Череповецкого сталепрокатного завода «Северстали», следующие четыре года — его гендиректором. Швецов в 2002 г. стал гендиректором «Северсталь-авто», а в начале 2007 г. выкупил у Мордашова 49,3 % этой компании и преобразовал ее в «Соллерс». Наумова подтвердила РБК, что знакома со Швецовым еще со времен «Северстали».

«Магнит» Наумова возглавила в июне 2018 г., до этого она отвечала за сеть магазинов «Пятерочка» X5 Retail Group. В конце июня она покинула этот пост из-за разногласий с советом директоров.

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Власти могут объявить первый аукцион на частоты 5G до конца года

Ведомости
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в декабре может принять решение о проведении первого аукциона на частоты для развития связи пятого поколения (5G). Об этом на конференции GSMA Mobile 360-Eurasia заявил директор департамента Минкомсвязи Андрей Канцуров, сообщает «Интерфакс».

По словам Канцурова, речь идет о выделении шести полос радиочастот в диапазоне 25,25–27,5 ГГц. На аукционе планируется распределить шесть лотов: четыре федеральных по 400 МГц каждый и два региональных – 250 МГц и 400 МГц. «Такая концепция в проект решения пока заложена, будем обсуждать, к декабрю, возможно, что-то поменяется», – сказал Канцуров.

Самый популярный диапазон для 5G в мире – 3,4–3,8 ГГц. Сотовые операторы хотели, чтобы 5G работали в этом диапазоне, но они заняты военными и спецслужбами. В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил президента России Владимира Путина поручить расчистку этого диапазона для 5G. В марте Минобороны дало отзыв на концепцию развития 5G, в котором заявило, что сотовым операторам рано передавать в пользование эти частоты. Летом президент Владимир Путин согласился с мнением Совбеза, что выделять частоты в этом диапазоне для 5G не следует. Замминистра связи Олег Иванов заявлял, что в России сети 5G будут развиваться в диапазоне 4,4–4,9 ГГц.

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Политика
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Кремль предложил США форму участия в урегулировании конфликта на Украине

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко привлечь США к разрешению конфликта на Украине. По его словам, эта идея подключить Вашингтон к нормандскому формату (Россия, Украина, Германия и Франция) «не находит поддержки».

«Вместе с тем, безусловно, США могут использовать свое влияние в Киеве, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям», – отметил Песков.

Ранее сегодня Лукашенко, выступая на форуме в Минске, предложил привлечь к решению конфликта в Донбассе США. По его мнению, Вашингтон сильно погружен в происходящее на Украине, а также в проблемы Крыма. Белорусский президент отметил, что в Донбассе с 2014 г. идет конфликт между Россией и Украиной. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР – непризнанных, <...> их тоже избегать нельзя», – говорил он (цитата по ТАСС).

Песков в свою очередь заявил, что конфликт в Донбассе – внутриукраинский. Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Песков добавил, что в сложившейся ситуации важно, кто «готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов». «Главное – важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», – заключил представитель Кремля.

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Финансы
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Гонконгская биржа отозвала предложение о покупке Лондонской за $39 млрд

Ведомости
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Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) сообщила во вторник, 8 октября, что отказывается от своего предложения купить Лондонскую фондовую биржу (LSE), так как за месяц не смогла заручиться достаточной поддержкой ни руководства LSE, ни ее акционеров.

11 сентября оператор Гонконгской фондовой биржи и Лондонской биржи металлов предложил купить LSE за 31,6 млрд фунтов ($39 млрд). «У обеих компаний есть великие бренды, финансовая сила и очевидные достижения по обеспечению роста. Вместе мы объединим Восток и Запад, обеспечим бóльшую диверсификацию и сможем предлагать клиентам более значительные инновации, риск-менеджмент и возможности для торговли», – заявила тогда HKEX. Условием для сделки был отказ LSE от объявленного ранее поглощения группы финансово-аналитической информации Refinitiv.

LSE отклонила предложение HKEX, и за три недели общения с крупнейшими акционерами Лондонской биржи гонконгцам не удалось убедить их в выгодности своего предложения, несмотря на 23%-ную премию к цене акций. Ранее рынок и акционеры с одобрением восприняли сделку по покупке Refinitiv, посчитав, что в долгосрочной перспективе это позволит расширить источники выручки для лондонского биржевого оператора. Кроме того, сделка с HKEX могла столкнуться с регуляторными проблемами, в том числе в области корпоративного управления, отмечает Financial Times: так, администрация Гонконга, фактически подконтрольная Пекину, может назначать семь из 13 членов совета директоров HKEX.

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Финансы
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ВТБ прекратил прием вкладов в евро

Ведомости
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ВТБ 8 октября прекратил прием вкладов в евро, сообщается на сайте банка. Из линейки были убраны вклады «Выгодный», «Комфортный» и «Пополняемый» в этой валюте как для массовых, так и для премиальных клиентов, уточнили в call-центре ВТБ. При этом в банке можно открыть сберегательный счет в евро.

ВТБ принимал вклады в евро от розничных клиентов под символическую ставку 0,01% годовых. До этого уровня ставки госбанк опустил в мае этого года. Ранее доходность вкладов в евро в рознице не превышала 0,25% годовых.

Банк следует текущим рыночным трендам, пояснили свое решение в пресс-службе ВТБ. Депозитов в других валютах изменения не коснутся. По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

Крупные розничные банки в течение года постепенно один за другим отказываются от вкладов в евро для клиентов розничного сегмента. На сегодняшний день такие вклады не открывают Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Росбанк, «Уралсиб», «Возрождение», «Русский стандарт» и др.

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Политика
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Песков: слова Трампа о желании поладить с Россией расходятся с действительностью

Ведомости
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Слова президента США Дональда Трампа о стремлении поладить с Россией расходятся с действительностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле слышали о намерении Трампа поладить с Россией, но смысл этих слов американского лидера до сих пор не раскрыт в его внешней политике. «Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа», – сказал Песков. По его словам, реальность гораздо печальнее. «Мы с вами видим ежедневные проявления, которые еще больше усугубляют атмосферу недоверия и местами такой противоречивой напряженности между Москвой и Вашингтоном», – заключил представитель Кремля.

Трамп 2 октября заявил во время пресс-конференции о планах наладить отношения с Россией, несмотря на внутриполитические трудности, которые этому мешают. «Мы поладим с Россией, потому что это разумно», – сказал Трамп.

Трамп и представители его администрации неоднократно говорили о необходимости найти сферы общих интересов России и США. При этом Трамп подчеркивает необходимость давления на Кремль, в том числе с помощью международных санкций, чтобы повлиять на политику России.

Политика
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Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте России и Украины в Донбассе

Ведомости
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Конфликт в Донбассе является внутриукраинским, Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста УНИАН. Тот просил Пескова прокомментировать высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе – это конфликт России и Украины.

Песков добавил, что в сложившейся ситуации важно, кто «готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов». «Главное – важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», – заключил представитель Кремля.

О том, что в Донбассе с 2014 г. идет конфликт между Россией и Украиной, Лукашенко заявил на форуме в Минске 8 октября. «И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР – непризнанных, <...> их тоже избегать нельзя», – отмечал он (цитата по ТАСС). По мнению белорусского президента, решить этот конфликт можно лишь при участии «главных сторон». Белорусский лидер также призвал привлечь США к разрешению конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон сильно погружен в происходящее на Украине, а также в проблемы Крыма.

В начале октября участники контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера», которая предполагает особый порядок управления в Донбассе и график разведения сил. Эти два пункта являются условием проведения встречи «нормандской четверки» и требованием Москвы для подготовки первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Накануне, 7 октября, Киев сообщил о срыве договоренностей по отводу войск. Украинская сторона обвинила в этом ополченцев, якобы начавших обстрелы, а представители ЛНР и ДНР – Киев.

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Политика
Новости

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в нью-йоркском аэропорту

Ведомости
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Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала провокацией свой допрос в аэропорту Нью-Йорка, передает телеканал «Россия 24». Она призвала не поддаваться и не обижаться на такие провокации. По ее мнению, нужно разделять американский народ и действия отдельных политических кругов, которые преследуют свои интересы, «пиарятся на российской теме».

Юмашева также считает свой допрос тенденцией в российско-американских отношениях. Она напомнила, что США отказались выдать визы некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в Генассамблее ООН.

Сотрудники ФБР 6 октября около часа допрашивали Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Она прилетела в США, чтобы принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США. В Кремле назвали неприемлемыми задержание и допрос российского депутата.

Политика
Новости

Фигуранту дела Baring Vostok назначили психиатрическую экспертизу

Ведомости
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Фигуранту дела Baring Vostok – бывшему предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. На заседании суда по продлению меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви и его бизнес-партнеру Филиппу Дельпалю следователь подтвердил, что одному из фигурантов дела назначена психиатрическая экспертиза, но не назвал его имя.

Экспертиза уже началась, уточнил собеседник агентства. По его информации, специалисты должны установить, страдает ли обвиняемый каким-либо хроническим неврологическим заболеванием.

Кордичев стал единственным, кто признал вину по этому делу. Он, Калви и Дельпаль находятся под домашним арестом. Партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров содержатся в СИЗО.

Фигурантов дела Baring Vostok обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в результате их действий банк «Восточный» вместо прав требований по кредиту Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. получил 59,9% акций компании IFTG. Сторона обвинения считает, что реальная стоимость этих акций составляет 600 000 руб.

Технологии
Новости

Rambler договорился об аудите рекламы с Moat

Ведомости
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Rambler Group подписала контракт с Moat Analytics – международной компанией, которая занимается оценкой качества рекламы в интернете, сообщили стороны.

До этого Rambler и две другие крупные российские интернет-площадки – Mail.ru Group и Gazprom media Digital (GPMD) – заявили, что отказываются от услуг конкурента Moat – компании Sizmek, точнее, от услуг ее российского представительства. Три площадки сообщили, что считают предоставляемые Sizmek данные некорректными. Из-за этого несколько рекламодателей пригрозили разорвать контракты с площадками, поскольку настаивали на необходимости независимого аудита их размещений.

Такие компании, как Moat и Sizmek, с помощью специальных инструментов проверяют, как размещен ролик или баннер – как быстро он загружается, видят ли его пользователи, оценивают, есть ли среди просмотров фрод. Представители российского офиса Moat, впрочем, недавно уверяли «Ведомости», что их решение дает рекламодателям больше контроля над размещением.

Привлечение независимых аудиторов для проверки размещения рекламы становится мировым трендом, объясняет управляющий директор медиаактивов Rambler Group Максим Тадевосян: «Российский рынок также делает шаги в этом направлении. Если рынок станет более прозрачным, это привлечет на него больше денег. Поэтому мы готовы к любому аудиту рекламы и трафика, главное – чтобы его проводили партнеры, которые доказали, что их продукты работают и не создают проблем у рекламодателей и пользователей».

По словам Тадевосяна, инструменты Moat будут доступны для проверки большинства форматов рекламы на ресурсах Rambler Group.

«Вымпелком» использует платформу Moat Analytics уже два года, говорит руководитель департамента медиапланирования этого оператора Артем Лопухин: «Помимо качественной верификации Moat поддерживает пользователей, постоянно развивается и корректно работает на специфичных для Рунета мобильных платформах».

Бизнес
Новости

РСПП пожаловался Медведеву на неготовность системы маркировки лекарств

Ведомости
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьера Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина о неготовности системы маркировки лекарств к запуску 1 января 2020 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, подписанные президентом союза Александром Шохиным. Их подлинность изданию подтвердил источник, близкий к РСПП.

РСПП указывает, что к 1 сентября промаркировано более 28 млн упаковок 5370 препаратов. При этом по завершении внедрения система маркировки должна охватывать 6,5 млрд упаковок лекарств и более 1000 производителей. Подключиться к системе производителям мешает несколько обстоятельств: рост брака при маркировке, увеличение себестоимости препаратов, несовершенство справочника – каталога лекарств, неурегулированность обмена данными участников маркировки с федеральной информационной системой, а также проблемы при нанесении маркировки с 44 знаками криптокода.

Союз также беспокоит число участников, зарегистрированных в системе (около 15% от планируемого), а также количество лекарств, внесенных в систему (8% от предполагаемого объема). По данным от 228 российских производителей лекарств, из 788 производственных линий лишь 45% полностью оснащены оборудованием для маркировки. «Вышеперечисленные факторы не позволяют оценить степень готовности как высокую», – заключает РСПП. Организация указывает на риск срыва срока внедрения системы маркировки лекарств.

Советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева заявила РБК, что ведомство предложило новую схему взаимодействия мониторинга движения лекарственных препаратов и Единого классификатора лекарств. Она позволит сократить время на подключение к системе. Кроме того, участники рынка настаивают на строгом соблюдении сроков ее запуска и «выступают против (его) переноса». Крупные участники рынка, опрошенные изданием, подтвердили эту позицию. «Если есть участники рынка, которые не успели все сделать вовремя, это их вина. Перенос сроков создаст несправедливую ситуацию», – пояснил изданию президент компании «Акрихин» Денис Четвериков.

С 1 октября в России заработала система маркировки самых дорогих лекарств. Это препараты, предназначенные для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемые на средства федерального бюджета. Речь идет о наиболее затратных лекарственных препаратах для лечения генетических и онкологических заболеваний. С начала следующего года должны маркироваться все лекарства.

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