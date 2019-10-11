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Forbes ответил на заявление «Сафмара» о «коррумпированной журналистике»

Forbes прокомментировал заявление группы «Сафмар», в котором материал издания назван «образцом коррумпированной журналистики». Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман отметил, что данные из этого материала можно подтвердить в открытых источниках.

«Хочу сказать, что группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба отказалась. Мы считаем такое поведение неприемлемым, а слова, высказанные в адрес топ-менеджмента и журналистов издания, получат правовую оценку нашими юристами. Мы также оставляем за собой право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», – заявил Озман.

Forbes 11 сентября со ссылкой на источники сообщил, что общий долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, составляет около 1 трлн руб. ($15 млрд). Среди крупнейших кредиторов издание назвало Сбербанк и банк «Траст». По информации источников Forbes, Сбербанку семья Гуцериевых задолжала $5 млрд (325 млрд руб.), банку «Траст» Шишханов должен 320 млрд руб. Ранее, 7 октября, Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Долг НПЗ перед Сбербанком составляет более 170 млрд руб., писал РБК. Помимо этого «Русснефть», подконтрольная Гуцериевым, должна ВТБ 77 млрд руб. Компании бизнесмена задолжали еще нескольким банкам, однако сумма каждого из этих кредитов не превышает 10 млрд руб. Источник в окружении Гуцериева рассказал Forbes, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Сумма упомянутых в открытых источниках долгов приближается к 1,97 трлн руб.», – писало издание.

После этого группа «Сафмар» распространила заявление о том, что материал Forbes – это откровенная ложь и дискредитация. «Ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности», – говорится в сообщении. Руководство издания выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики, считает «Сафмар».

Михаил Гуцериев – председатель совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть». За три последние года долги структур семьи выросли почти вдвое, их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечает издание. В 2018 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянники Билан Ужахов и Микаил Шишханов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes. Суммарно состояние членов семьи издание оценило в $5,97 млрд.