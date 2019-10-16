Технологии

Новости

В Великобритании появится телеканал без новостей о Brexit

Компания Sky News запускает на ТВ и YouTube новостной канал Brexit free, на котором не будет новостей о выходе Великобритании из ЕС, сообщается на сайте компании. Он будет вещать в прямом эфире на телеканале 523 с 17.00 до 22.00 с понедельника по пятницу, а также в прямом эфире на YouTube.

Руководитель Sky News Джон Райли назвал такое решение смелым. «После того как мы прислушались к общественному мнению в течение последних недель и месяцев, мы поняли, что наши зрители найдут для себя [на канале] что-то ценное», – сказал он. Уточняется, что новости о Brexit останутся в сетке вещания на основном новостном канале. Исследование, опубликованное этим летом, показало, что треть опрошенных полностью избегают новостей из-за непрекращающихся дискуссий о выходе Великобритании из ЕС, говорится в сообщении. Новый телеканал даст возможность немного отдохнуть от Brexit и узнать о проблемах за пределами Вестминстера и Брюсселя, уверено руководство телеканала.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 г. 10 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала закон, откладывающий выход страны из ЕС, в случае если до 31 октября не будет подписано соглашение с Брюсселем. Согласно закону премьер Борис Джонсон в этом случае должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 г. Эта мера необходима, чтобы избежать «жесткого» выхода из ЕС.