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Акимов пообещал учесть позицию «большой тройки» по частотам 2,3–2,4 Ггц

Правительство постарается учесть позицию «большой тройки» при распределении частот в диапазоне 2,3–2,4 Ггц и оставить их «в конкурентном поле». Такое заявление в кулуарах форума «Открытые инновации» сделал вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Согласно проекту решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частоты в диапазоне 2,3–2,4 Ггц власти планируют отдать без конкурса «Ростелекому» и крымской «Миранда-медиа» (на 20% принадлежит «Ростелекому») для внедрения 4G в «социально значимые объекты», сообщал ТАСС. Сегодня агентство со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Иванова сообщило, что ГКРЧ перенесла обсуждение этого вопроса на следующее заседание, запланированное на декабрь.

Против передачи частот «Ростелекому» выступили ФАС, а также руководители компаний «большой тройки», которые написали Акимову письмо (копия есть у «Ведомостей»). Операторы напомнили, что для стандарта 4G/LTE уже используются две полосы в 450 МГц и 1800 МГц и нет необходимости выделять еще одну, которая могла бы послужить для развития 5G. Диапазон 2,3–2,4 ГГц, пишут авторы письма, может быть использован участниками рынка «для увеличения пропускной способности эксплуатируемых сетей – до решения вопросов выделения необходимых диапазонов частот для технологий 5G».

В апреле вице-премьер Акимов просил Путина поручить расчистку для 5G наиболее распространенного в мире диапазона 3,4–3,8 ГГц, который сейчас в России занимают военные и спецслужбы. Летом Путин согласился с мнением Совета безопасности, что развивать 5G нужно на частотах в другом диапазоне.