Суд взыскал с платформы GoodGame 300 000 рублей в пользу КХЛ
Мосгорсуд взыскал со стриминговой платформы GoodGame 300 000 руб. в пользу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Причиной стало то, что один из пользователей GoodGame показал несколько трансляций, приобретенных КХЛ.
Кроме того, суд обязал владельца платформы ООО «Мидиан» прекратить создание технических условий для нелегального распространения телепередач КХЛ.
Решение было обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда 9 октября, оно было оставлено без изменений и уже вступило в силу. Ранее в России аналогичные иски прекращались до вынесения решения, поскольку площадки удаляли спорный контент, отмечает ТАСС.
GoodGame — российский сайт, посвященный компьютерному спорту. Начал работу 6 марта 2008 г. На данном ресурсе запущено регулярное вещание прямых видео- и радиотрансляций киберспортивных матчей.