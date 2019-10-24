Суд взыскал с платформы GoodGame 300 000 рублей в пользу КХЛ

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Сноуден рассказал о попадании в ловушку в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что оказался в ловушке в России из-за того, что его американский паспорт был аннулирован. Об этом он рассказал в интервью американскому телеведущему Джо Рогану, которое опубликовано на YouTube.

Сноуден напомнил, что направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали его паспорт. В результате он оказался «заблокирован» в России. «Моя жизнь не легче от того, что я заперт в стране, которую я не выбирал», — поделился экс-сотрудник АНБ. По его словам, сложно одновременно находиться в оппозиции по отношению к властям двух стран — США и России.

В интервью Сноуден также рассказал, что не испытывает любви к российским властям. «Я не выбирал быть здесь», — подчеркнул он, добавив, что открыто критиковал в Twitter российского президента и некоторые российские законы. Сноуден не исключил, что в какой-то момент Москва может отказать ему в продлении вида на жительство, который надо обновлять каждые три года.

В то же время бывший сотрудник АНБ отметил, что у него не было другого варианта и он понимал, что его ждет, когда публиковал разоблачения.

Сноуден в июне 2013 г. начал передавать СМИ секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево» и в августе 2013 г. получил временное убежище в России. Последний раз российские власти продлевали экс-сотруднику АНБ вид на жительство в январе 2017 г. В США Сноудену грозит смертная казнь.