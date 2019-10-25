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Основатель «Яндекса» впервые прокомментировал закон о значимых ресурсах

Власти скорее всего услышали часть аргументов «Яндекса» по законопроекту о значимых интернет-ресурсах, пишет РБК со ссылкой на заявление основателя компании Аркадия Воложа. «Кажется, некоторые наши аргументы услышали. Однако пока невозможно сказать точно, как в конечном итоге будет выглядеть этот закон», – добавил он. Волож напомнил, что «Яндекс» «незамедлительно высказался» против принятия законопроекта в его первоначальном виде. Компанию поддержали многие представители госструктур и индустрии, сказал он. По его словам, руководство «Яндекса» принимает активное участие в обсуждении законопроекта.

По словам Воложа, «Яндекс» изменит корпоративную структуру только в случае принятия соответствующего решения советом директоров и акционерами.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах в конце июля на рассмотрение в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Проект закона предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. В этом случае основными владельцами таких ресурсов должны быть российские компании или граждане. Максимальную долю иностранного участия предлагается ограничить 20% голосующих акций.

Ранее, 19 октября, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что правительство предложило ограничить иностранное участие не 20% голосующих акций, а 50% минус 1 акция. Если рекомендация об увеличении лимита будет учтена, то кабмин готов одобрить законопроект, сообщил источник агентства. По его словам, в документ также предлагается включить список критериев, согласно которым интернет-ресурсы будут признаваться значимыми.