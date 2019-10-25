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Телеканалы изменят принцип продажи рекламы

Единый продавец телевизионной рекламы – Национальный рекламный альянс (НРА) – принял решение изменить с 2020 г. принцип продаж. Теперь рекламодатель на ТВ будет платить за всех зрителей, увидевших его ролик, пишет РБК со ссылкой на заявление гендиректора НРА Алексея Толстогана. По его словам, альянс «технологически готов» к переходу на новую модель продаж.

Сейчас в продажах рекламы учитываются только зрители из городов с населением свыше 100 000 человек. Как отмечает РБК, в небольших населенных пунктах платежеспособный спрос невысок, поэтому рекламодателям невыгодно продвигать там свои товары и услуги. В результате такого подхода рекламодатели получают зрителей небольших городов и сел «бонусом». Телеканалы не получали доход от рекламы в небольших населенных пунктах, поэтому вещатели не стремились туда прийти. Ситуация изменилась после перехода на цифровой формат телевещания. С середины октября всем гражданам России доступны два так называемых цифровых мультиплекса – два пакета каналов (по 10 в каждом), вещающих на одной частоте.

Mediascope также начал собирать данные о предпочтениях зрителей не только в крупных городах, но и по всей стране. Согласно данным Росстата, сейчас в крупных городах проживает около 70 млн человек старше четырех лет, в других населенных пунктах – более 66 млн человек. Соответственно, потенциальная аудитория, которую можно предложить рекламодателям, увеличится практически в 2 раза, отмечает РБК.

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Акционеры НРА – четыре крупнейших телехолдинга, с 2017 г. объединивших продажи через него («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и НМГ).