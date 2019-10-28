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Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».

ВЭБ в 2008 г. выдал «Ангстрем-Т» 815 млн евро в кредит, но завод не смог погасить долг. В январе 2019 г. госкорпорация получила 100% «Ангстрем-Т» и подала заявление о признании его банкротом. В марте суд признал обоснованным это заявление и ввел процедуру наблюдения в отношении завода.

При этом Минпромторг планирует создать производство микроэлектроники на базе «Ангстрем-Т» до 2030 г. Стратегия развития и банкротство «Ангстрем-Т» не связаны между собой: банкротство – исключительно правовая процедура, часть финансового оздоровления, пояснял представитель ВЭБ.РФ.

В конце мая председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что правительство направит на поддержку «Ангстрем-Т» 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, отмечал он.