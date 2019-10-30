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Reuters узнал о планах Alibaba провести листинг в Гонконге в ноябре

Китайский интернет-гигант Alibaba планирует размещение акций в Гонконге уже в ноябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, Alibaba может провести листинг на Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd вскоре после Всемирного дня шопинга 11 ноября (в этот день в Китае отмечается аналогичный праздник – День холостяка), в конце ноября или в начале декабря.

По данным Reuters, Alibaba рассчитывает привлечь от $10 млрд до $15 млрд. По информации источников, планы компании относительно листинга по-прежнему зависят от рыночных условий.

В конце мая Bloomberg со ссылкой на источники передал, что Alibaba собирается продать акции на $20 млрд на бирже Гонконга. Компания планирует подать заявку во втором полугодии 2019 г., отмечали источники. За счет нового листинга компания хочет диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, писало агентство. Позже, 21 августа, Reuters со ссылкой на источники сообщил о решении Alibaba отложить листинг в Гонконге из-за протестов, продолжающихся третий месяц подряд.

В 2014 г. Alibaba привлек за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции компании на NYSE подешевели на 22%.