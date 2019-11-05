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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов — Mi Watch, говорится в сообщении компании. У часов сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма. Компания заявляет, что часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов.

Сделать предзаказ на Mi Watch можно с 5 ноября, старт продаж запланирован на 11 ноября. Часы будут стоить 1299 юаней за штуку (11,8 тыс. руб. или $184). В середине декабря планируется выпустить премиум-версию Mi Watch по 1999 юаней (18,1 тыс. руб. или $284). Чем премиум-версия будет отличаться от обычной в компании не уточнили. Когда часы появятся в продаже в России не сообщается.

Weibo

В Mi Watch установлена ОС MIUI на базе Android, она позволит устанавливать до сорока приложений. Часы могут выполнять функцию фитнес-трекера, с их помощью также можно управлять умным домом, рассказали в компании.