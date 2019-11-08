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Apple разместила зеленые облигации на €2 млрд

Apple разместила так называемые зеленые облигации в европейской валюте со сроком погашения 6 и 12 лет, сообщает газета Financial Times. Вырученные от их продаж €2 млрд компания потратит на разработку энергоэффективных продуктов, пригодных для последующей переработки, а также на сокращение углеродных выбросов у своих поставщиков.

Компания пообещала ежегодно публиковать отчет о том, как она использует доходы от зеленых облигаций, а также оценку сокращения выбросов.

Apple претендует на звание крупнейшего в США корпоративного эмитента зеленых облигаций, отмечает издание. В 2017 г. она собрала $1 млрд на выпуске таких бумаг, в 2016 г. — $1,5 млрд.

Уже сейчас почти вся энергия, используемая на принадлежащих Apple объектах во всем мире, вырабатывается с помощью возобновляемых источников. Корпорация также призывает своих поставщиков как можно шире использовать зеленую энергию и минимизировать воздействие на среду.