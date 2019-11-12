Технологии

Новости

Huawei заплатит сотрудникам почти $300 млн за работу в условиях санкций США

Китайская Huawei выплатит премии сотрудникам, помогающим компании обойти ограничения со стороны США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение HR-департамента Huawei. Всего компания направит на выплаты персоналу 2 млрд юаней ($286 млрд). «Эти деньги являются знаком признания за работу в условиях давления со стороны США», – отмечается в сообщении.

Наибольшие вознаграждения получат сотрудники R&D-отделов компании и специалисты, работающие над переводом цепочек поставок оборудования за пределы США. В этом месяце Huawei также выплатит двойную зарплату почти всем сотрудникам, уточнил пресс-секретарь компании в беседе с агентством. Всего в Huawei работает 190 000 человек.

В мае власти США внесли Huawei и около 70 связанных с ней организаций в санкционный список. Вашингтон считает, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем. Санкции предусматривают запрет на покупку технологий и оборудования у компаний США, например ОС Android, которую разрабатывает Google. Huawei в свою очередь начала искать альтернативу американскому оборудованию.