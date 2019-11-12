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Беспилотник «Яндекса» попал в аварию на западе Москвы

Беспилотник «Яндекса» попал в аварию на западе Москвы в районе Аминьевского шоссе. ДТП произошло по вине водителя, который находился в этот момент в салоне беспилотника, сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса»: водитель отвлекся и не успел затормозить перед автомобилем, который ехал впереди и, подъезжая к хвосту пробки, сбавил скорость.

В момент происшествия машина находилась в режиме ручного управления, отмечает представитель «Яндекса». По его словам, в результате столкновения никто не пострадал, но оба автомобиля получили незначительные повреждения. Из-за случившегося водитель временно отстранен от участия в тестировании.

Беспилотник был застрахован. В соответствии с постановлением правительства №1415, на все поездки беспилотных автомобилей распространяется страхование жизни и здоровья третьих лиц, напоминает представитель «Яндекса»: cумма покрытия составляет до 10 млн руб.