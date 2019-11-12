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Беспилотник «Яндекса» попал в аварию на западе Москвы

Ведомости
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Беспилотник «Яндекса» попал в аварию на западе Москвы в районе Аминьевского шоссе. ДТП произошло по вине водителя, который находился в этот момент в салоне беспилотника, сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса»: водитель отвлекся и не успел затормозить перед автомобилем, который ехал впереди и, подъезжая к хвосту пробки, сбавил скорость.

В момент происшествия машина находилась в режиме ручного управления, отмечает представитель «Яндекса». По его словам, в результате столкновения никто не пострадал, но оба автомобиля получили незначительные повреждения. Из-за случившегося водитель временно отстранен от участия в тестировании.

Беспилотник был застрахован. В соответствии с постановлением правительства №1415, на все поездки беспилотных автомобилей распространяется страхование жизни и здоровья третьих лиц, напоминает представитель «Яндекса»: cумма покрытия составляет до 10 млн руб.

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Финансы
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Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Ведомости
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Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто к Дмитрию Ананьеву от властей Кипра с этим вопросом не обращался, он об этом узнал из прессы», — сказал адвокат. По его словам, в случае запуска подобной процедуры обладателя паспорта оповещают об этом. «Иначе этот процесс без уведомления заинтересованной стороны является неправильным и противозаконным», — пояснил Ковалев. «Никто к Дмитрию Ананьеву не обращался, не уведомлял о таком процессе», — добавил он.

Во вторник, 12 ноября «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили, что власти Кипра лишили Дмитрия Ананьева гражданства, полученного по программе для инвесторов. Представитель бизнесмена рассказывал о получении бизнесменом статуса резидента Кипра на заседании Арбитражного суда Москвы в феврале.

В четверг, 7 ноября министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил о лишении 26 иностранцев гражданства страны. Речь идет о гражданах, которых власти других стран или Интерпол объявили в розыск. Среди 26 иностранцев — 9 россиян. Их имена министр не называл, но уточнил, что гражданство было получено ими с 2012 по 2017 гг.

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Недвижимость
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ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала сервис бронирования Booking.com (юрлицо Booking.com B.V.) в течение месяца исключить из соглашений с российскими компаниями пункт о предоставлении лучшей цены, говорится в сообщении ведомства.

«Применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе – онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», – пояснила ФАС.

В феврале общественная организация «Опора России» написала письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. В нем она выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила проверить деятельность Booking.com. В частности, в письме говорилось, что сервис, чья доля на рынке достигает 70%, навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения.

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Финансы
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UВS: состоятельные инвесторы прогнозируют падение рынка акций в 2020 году

Ведомости
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Большинство состоятельных инвесторов ожидают значительного падения рынка акций до конца 2020 г., говорится в отчете швейцарского финансового холдинга UBS. Аналитики компании опросили более 3400 участников рынка со свободными активами как минимум в $1 млн. Опрос показал, что 25% их активов находятся в наличных деньгах. Первым на это обратил внимание Bloomberg.

Больше всего состоятельных инвесторов беспокоят торговая война между США и Китаем, а также предстоящие выборы американского президента, говорится в отчете. Снижение рынка акций до конца 2020 г. прогнозируют 55% опрошенных. 80% респондентов ждут роста волатильности рынка, 60% респондентов думают об увеличении доли наличных активов. 62% планируют в целях диверсификации распределить капитал по различным классам активов. При этом почти 70% участников опроса смотрят на перспективы рынка акций на ближайшие 10 лет с оптимизмом.

Согласно опубликованному отчету, главной угрозой для инвесторов во всем мире является быстро меняющаяся геополитическая обстановка. Они опасаются, что на динамику их активов негативно повлияют не столько традиционные экономические факторы, сколько взаимосвязь составных частей мировой экономики, говорится в отчете.

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Бизнес
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Котировки Utair резко выросли на заявлении Грефа по долгу компании

Ведомости
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Сбербанк согласовал план реструктуризации задолженности Utair, планов банкротить перевозчика нет, сообщил журналистам президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс». После этого заявления акции авиакомпании начали резко расти в цене, по состоянию на 16.20 мск рост составил 8,66%, капитализация – 26,8 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментариев Utair. Авиакомпания уже год ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб. Долг перед Сбербанком составляет 17,4 млрд руб., из них доля в синдицированном кредите – 5 млрд руб. Авиакомпания дважды не выплатила около 3 млрд руб. процентов по двум кредитам. Погашение тела кредитов по действующим условиям начнется в 2022 г.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. В сентябре авиаперевозчик направил новое предложение: выкупить более 50% долга с большим дисконтом.

Utair – четвертая авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 Airlines и «Уральских авиалиний» по количеству перевезенных пассажиров.

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Политика
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Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

Ведомости
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Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости». По словам топ-менеджера госкопорации, запрет действует во время официальных мероприятий.

«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина», – заявил Урличич. Кто именно запрещает ему ссылаться на Маска, он не уточнил.

«Ведомости» отправили запрос в «Роскомос».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее неоднократно критиковал деятельность Маска. В прошлом году он обвинил основателя Space X в снижении стоимости запусков ракет в космос, чтобы выдавить с этого рынка Россию, а позже усомнился в его способности создать ракетные двигатели, которые бы превосходили российские.

При этом летом Рогозин похвалил Маска за то, что тот стимулирует «Роскосмос» ускорить разработку новых ракет. «Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас – вызов», – говорил он.

Рогозин возглавляет «Роскосмос» с 2018 г. До этого он шесть лет курировал космическую отрасль на посту вице-премьера. Госкорпорация не раз становилась объектом критики за падение ракет и нецелевое расходование бюджетных средств.

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Финансы
Новости

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей до конца года

Ведомости
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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил президент банка Герман Греф, передает ТАСС.

По его словам, это физически невозможно сделать, потому что требует существенной доработки 16 базовых систем внутри банка. Разработка систем для подключения Сбербанка к СБП закончится в январе 2020 г., тогда же начнется тестирование, уточнил Греф.

Все системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября. Это требование не выполнил только Сбербанк. Греф заранее предупреждал, что они не успеют это сделать в установленный срок. Но банк сделает это, поскольку подключения к СБП требует закон, добавил он.

В начале ноября ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к СБП. Сумма штрафа не озвучивалась. Регулятор в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф может достигать 10 млн руб.

Экономика
Новости

Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Ведомости
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Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

На совещании по инвестпрограмме госмонополии на 2020 г. Дитрих напомнил, что в 2014 г. были достигнуты договоренности о возможном увеличении финансирования программы по закупке тягово-подвижного состава. Денежные средства планировалось выделить из ФНБ. «Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение о четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», – сказал Дитрих.

В 2020–2022 гг. РЖД планирует потратить 488 млрд руб. на покупку более 1800 локомотивов. Сейчас финансирование инвестпрограммы происходит за счет займов и денег компании, фактически без привлечения госсредств, отметил Дитрих.

Как поясняет РБК, речь идет о 39,8 млрд руб. фонда, размещенных в Центробанке. В 2014 г. для поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были потом размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД. В конце октября гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что госкомпания просит предоставить остаток этой суммы на покупку локомотивов.

Сейчас на эти же средства претендует «Почта России». Ранее гендиректор компании Николай Подгузов и президент ВТБ Андрей Костин написали письмо Медведеву с просьбой выделить эти деньги на развитие инфраструктуры «Почты России». На данный момент на модернизацию 42 000 почтовых отделений госкомпании требуются инвестиции, также деньги нужны на обучение и повышение квалификации персонала (около 290 000 сотрудников), говорилось в письме.

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Политика
Новости

Минприроды назвало регионы с рисками «мусорного коллапса»

Ведомости
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Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам обратить внимание на работу региональных операторов, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Это необходимо для того, чтобы избежать «мусорных коллапсов», говорится в сообщении на сайте министерства.

По словам Кобылкина, особое внимание на работу операторов должны обратить руководители 16 регионов, которые ранее уже сталкивались с проблемой вывоза мусора. Среди них: Республика Алтай, Алтайский край, Бурятия, Вологодская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Северная Осетия, Томская область, Республика Тыва и Челябинская область.

По словам министра, два или три дня бездействия «действительно могут привести к мусорному коллапсу». Он отметил, что споры хозяйствующих субъектов не должны влиять на ситуацию с вывозом мусора. «Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», – сказал Кобылкин. Кроме того, министр назвал верными действия властей города Бийска (Алтайский край), где 11 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Это произошло из-за регоператора, который вывозил недостаточно большой объем отходов с территории города.

С начала 2019 г. в России проводится реформа системы обращения с отходами. К марту регионы должны были принять территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая провести конкурс по выбору оператора. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь отложили переход на новую систему до 2022 г.

Технологии
Новости

Сеть Instagram запустила конкурента TikTok

Ведомости
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Социальная сеть Instagram запустила аналог китайского сервиса TikTok для обмена короткими видео, сообщает TechCrunch. Новая функция, позволяющая записывать 15-секундные ролики и накладывать на них музыку и эффекты, встроена в формат Stories. Она доступна в приложениях Instagram для iOS и Android, но пока только бразильским пользователям.

Предполагается, что короткие видео будут виртуально распространяться на большую аудиторию в разделе Top Reels (в Бразилии – Cenas) – так же, как это происходит в основной ленте TikTok и в разделе челленджей сервиса, уточняет издание. «Я думаю, что Musically до TikTok и сам TikTok заслуживают похвалы за популяризацию этого формата», – признал в беседе с изданием директор по продукту Instagram Робби Стейн. Сейчас, по оценке американской исследовательской компании Sensor Tower, аудитория TikTok насчитывает 1,5 млрд пользователей в месяц, в том числе 122 млн – в США.

В ноябре Facebook (владеет Instagram) запустила аналогичный сервис в виде отдельного приложения Lasso для iOS и Android. В нем пользователи могут записывать видео и песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами. Для этого в Lasso есть крупная музыкальная библиотека и инструменты для наложения эффектов. Однако у Instagram есть преимущество перед приложением материнской компании: соцсети не нужно с нуля привлекать пользователей, отмечает TechCrunch.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за перевозку толстого кота в самолете

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира из программы лояльности за нарушение правил перевозки животных, сообщает агентство «Москва». Речь идет о владельце кота весом более 8 кг. Пассажир провез животное в салоне самолета, летевшего из Москвы во Владивосток, нарушив установленные перевозчиком правила.

Кроме того, хозяин вынимал животное из контейнера на борту. Это подтверждается фотографиями, которые он разместил в соцсетях, на них кот и хозяин смотрят в иллюминатор. «Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт», – заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Сколько было бонусных миль у клиента – компания не сообщает. Однако издание Baza уточняет, что у него было накоплено 400 000 миль.

В начале ноября пользователь Facebook Михаил Галин сообщил, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом по кличке Виктор. По словам Галина, сотрудница «Аэрофлота» в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а установленный перевозчиком лимит – 8 кг. Представители авиакомпании хотели отправить слишком толстого кота в специальный багажный отсек. Но Галин беспокоился, что его питомец не выдержит длительный перелет в таких условиях.

Хозяин решил сдать билеты и нашел у знакомых похожего кота, с которым прошел регистрацию. «Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно – весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета», – рассказал он. Сотрудники «Аэрофлота» проверили запись с камер видеонаблюдения, на ней зафиксирована подмена животного. Затем Галин посадил в переноску своего кота и улетел во Владивосток, купив билеты в бизнес-класс за бонусные мили. Пост о перевозке кота набрал более 15 000 лайков.

Медиа
Новости

Главный редактор Financial Times уйдет в отставку после 14 лет работы

Ведомости
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Главный редактор газеты Financial Times (FT) Лайонел Барбер, проработавший на этом посту 14 лет, уходит в отставку, говорится в сообщении издания. Новым руководителем журналистского коллектива FT станет Рула Халаф, которая сейчас является заместителем Барбера.

Барбер в письме, разосланном журналистам, уточнил, что покинет пост в январе 2020 г. «Когда я стал главным редактором, я пообещал восстановить в Financial Times золотые стандарты репортажа и журналистского комментария, а также помочь совету директоров создать устойчивый и прибыльный бизнес», — подчеркнул он. Барбер отметил в своем Twitter, что работа в издании стала для него «редкой привилегией и удовольствием».

Халаф назвала свое назначение «большой честью», заявив, что попытается преумножить достижения Барбера, который был для нее настоящим наставником.

Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. Должность главного редактора он занял в 2005 г. В июне этого года Барбер накануне саммита Группы двадцати в Осаке взял интервью у Владимира Путина, в котором российский президент заявил о конце эпохи либерализма и признался, что думает о преемнике «всегда, начиная с 2000 года». Барбер назвал российского лидера непростым собеседником и признался после интервью, что жалеет о том, что один раз прервал Путина во время разговора.

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