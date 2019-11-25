«Коммерсантъ» узнал о старте продаж в России смартфона Huawei без поддержки Google
Huawei 25 ноября запускает в России продажи нового флагманского смартфона Mate 30 Pro, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
В России будет ограниченная партия, которая позволит российским пользователям привыкнуть к новой мобильной платформе без поддержки сервисов и магазина приложений Google, говорит другой источник. Цена смартфона – от 40 000 до 50 000 руб., он будет продаваться только по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Huawei, рассказал еще один собеседник «Коммерсанта».
Huawei не стала комментировать информацию о старте продаж Mate 30.
В мае этого года принадлежащая Alphabet Inc компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies. Причиной стало то, что китайского производителя внесли в черный список США – перечень предприятий, которым ограничен доступ к американским товарам и технологиям.