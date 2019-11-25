«Коммерсантъ» узнал о старте продаж в России смартфона Huawei без поддержки Google

В России будет ограниченная партия, которая позволит российским пользователям привыкнуть к новой мобильной платформе без поддержки сервисов и магазина приложений Google, говорит другой источник. Цена смартфона – от 40 000 до 50 000 руб., он будет продаваться только по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Huawei, рассказал еще один собеседник «Коммерсанта».