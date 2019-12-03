Операторы попросили изменить закон о «суверенном рунете» для защиты абонентов
Операторы попросили законодательно запретить компаниям, устанавливающим на сетях оборудование для исполнения закона о «суверенном рунете» использовать данные абонентов, сообщает РБК. Эта тема обсуждалась 28 ноября в Совете Федерации на закрытом семинаре-совещании, посвященном разработке и принятию нормативных правовых актов для реализации закона, уточнили четыре источника издания, знакомые с содержанием встречи.
Один из собеседников РБК объяснил, что сейчас сохранность данных, обрабатываемых в соответствии с законом, ничем законодательно не обеспечена. Операторов беспокоит, что те, кто помимо них получат к ним доступ, смогут использовать эти данные в коммерческих целях.
Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора, а также соавтор закона сенатор Людмила Бокова отказались комментировать РБК эту информацию. Член Совета Федерации и один из авторов закона Андрей Клишас подтвердил «Открытым медиа», что операторы действительно обеспокоены возможностью несанкционированного использования данных, но «поправок [к закону — ОМ] не будет».
Закон о «суверенном рунете» (пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации») вступил в силу 1 ноября 2019 г. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор.