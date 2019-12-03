Операторы попросили изменить закон о «суверенном рунете» для защиты абонентов

Один из собеседников РБК объяснил, что сейчас сохранность данных, обрабатываемых в соответствии с законом, ничем законодательно не обеспечена. Операторов беспокоит, что те, кто помимо них получат к ним доступ, смогут использовать эти данные в коммерческих целях.