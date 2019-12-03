Huawei начала делать смартфоны без американских комплектующих

По данным исследователей, в Mate 30 использованы Wi‑Fi и Bluetooth-чипы производства Huawei вместо чипов Broadcom, аудиоусилители от нидерландской NXP Semiconductors вместо Cirrus Logic, а другие элементы от тайваньской MediaTek и японской Murata. Полностью от использования американских деталей Huawei пока не отказалась. По словам представителя компании, они отдают предпочтение компонентам американских подрядчиков, но из-за правительства США у компании не останется другого выбора, кроме использования компонентов от других производителей, пишет WSJ.