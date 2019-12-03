Huawei начала делать смартфоны без американских комплектующих
В смартфонах Huawei линейки Mate 30 нет американских комплектующих. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков из UBS и Fomalhaut Techno Solutions. По данным газеты, компания нашла подрядчиков из Нидерландов, Японии и Тайваня.
В мае этого года власти США внесли Huawei в черный список предприятий, которым ограничен доступ к американским товарам и технологиям. Вашингтон считает, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет, в том числе и Huawei, занимается шпионажем. Санкции предусматривают запрет на покупку технологий и оборудования у компаний США, например ОС Android, которую разрабатывает Google.
По данным исследователей, в Mate 30 использованы Wi‑Fi и Bluetooth-чипы производства Huawei вместо чипов Broadcom, аудиоусилители от нидерландской NXP Semiconductors вместо Cirrus Logic, а другие элементы от тайваньской MediaTek и японской Murata. Полностью от использования американских деталей Huawei пока не отказалась. По словам представителя компании, они отдают предпочтение компонентам американских подрядчиков, но из-за правительства США у компании не останется другого выбора, кроме использования компонентов от других производителей, пишет WSJ.