Сбербанк переведет сервисы мэрии Москвы на свою IT-платформу

Сейчас эти сервисы создаются с использованием разных программ, не связанных между собой, рассказал собеседник РБК. По его словам, данные одной услуги часто необходимы для использования в других сервисах. В итоге между всеми этими программами делаются взаимосвязи, чем их больше, тем дороже обходится разработка. Платформа Сбербанка позволит объединить сервисы в одно пространство. Это сократит затраты на их интеграцию и ускорит запуск. Сейчас проект находится в стадии тестирования, которое должно завершиться до конца 2019 г. Если тестирование пройдет успешно, стороны заключат коммерческое соглашение, рассказал источник.