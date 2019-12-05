Сбербанк переведет сервисы мэрии Москвы на свою IT-платформу
В ноябре Сбербанк вместе со структурой Москвы зарегистрировали компанию ООО «Цифровые платформенные решения» (50,1% принадлежит «дочке» банка – ООО «Цифровые активы», остальные 49,9% – у городского АО «Электронная Москва»). Ее возглавил бывший замруководителя ДИТа Андрей Бородин, следует из данных ЕГРЮЛ. Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов через пресс-службу подтвердил РБК создание предприятия, но рассказать подробности отказался. По данным источника, близкого к проекту, речь идет об использовании Москвой IT-платформы Сбербанка, на которую перенесут существующие городские сервисы. Среди них оплата парковок, платежи за ЖКХ, запись на прием к врачу, электронный дневник школьника и другие, пишет РБК.
Сейчас эти сервисы создаются с использованием разных программ, не связанных между собой, рассказал собеседник РБК. По его словам, данные одной услуги часто необходимы для использования в других сервисах. В итоге между всеми этими программами делаются взаимосвязи, чем их больше, тем дороже обходится разработка. Платформа Сбербанка позволит объединить сервисы в одно пространство. Это сократит затраты на их интеграцию и ускорит запуск. Сейчас проект находится в стадии тестирования, которое должно завершиться до конца 2019 г. Если тестирование пройдет успешно, стороны заключат коммерческое соглашение, рассказал источник.
До конца 2022 г. банк планирует перенести около 80% своих сервисов на новую технологическую платформу, сообщал президент банка Герман Греф.