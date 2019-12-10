Технологии / Финансы

В работе приложения «Тинькофф банка» произошел сбой

Ведомости
Ведомости

В работе мобильного приложения «Тинькофф банка» произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Около 94% пользователей не могли войти в систему, 5% жаловались на сбой всех сервисов. Чаще всего на неполадки указывали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В официальном аккаунте банка отмечается, что работа сервиса была восстановлена. «Затруднения продлились менее часа», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги.

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