SEC: Telegram продавал токены уже после окончания ICO

Представители SEC подчеркивают, что все эти сделки прошли уже после окончания основной части кампании по продаже Gram, которая, согласно Telegram, не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением D, которое требует, чтобы эмитент принял все необходимые меры и удостоверился в том, что покупатели не выступают андеррайтерами, т. е. не продают ценные бумаги за эмитента с последующей выплатой им комиссионных. SEC продолжает настаивать на необходимости раскрытия данных по банковским операциям. По мнению регулятора, эта информация может также иметь значение на судебном процессе.