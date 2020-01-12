SEC: Telegram продавал токены уже после окончания ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу подала в суд новые документы против Telegram. SEC утверждает, что компания вела продажу токенов уже после окончания ICO.
Согласно представленным SEC счетам, 20 июня 2018 г. Da Vinci Capital продала Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds. Gem Limited 2 июля 2018 г. продала токены на 7,2 млн евро фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн – Space Investments Limited.
«Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях в соответствии с положением D. Telegram либо привлек больше $1,7 млрд в рамках кампании, как он заявляет, на исключительных условиях, либо не привлек $1,7 млрд к 29 марта 2018 г. и впоследствии собирал средства через андеррайтеров», – пишет SEC.
Представители SEC подчеркивают, что все эти сделки прошли уже после окончания основной части кампании по продаже Gram, которая, согласно Telegram, не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением D, которое требует, чтобы эмитент принял все необходимые меры и удостоверился в том, что покупатели не выступают андеррайтерами, т. е. не продают ценные бумаги за эмитента с последующей выплатой им комиссионных. SEC продолжает настаивать на необходимости раскрытия данных по банковским операциям. По мнению регулятора, эта информация может также иметь значение на судебном процессе.
Пока что SEC самостоятельно получила доступ к некоторым платежам, благодаря тому что они проводились через финансовые учреждения США. Например, так SEC узнала, что в августе 2018 г. Telegram произвел оплату в размере $1,2 млн третьей стороне, которая пыталась продать Gram на вторичном рынке в 2019 г. В письме отмечается, что до сегодняшнего дня представители Telegram отрицали проведение подобных выплат.