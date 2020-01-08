Суд не выдал SEC информацию о банковских операциях Telegram
Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставить информацию о банковских операциях Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. Такое решение судья Питер Кевин Кастел принял 6 января после телефонной конференц-связи с адвокатом Александром Драйлевским, представляющим интересы Telegram, и старшим судебным советником SEC Хорхе Теньеро.
Второго января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила в суд требование: Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. должны раскрыть полностью информацию о своих банковских операциях и сообщить, как были использованы $1,7 млрд привлеченных компаниями инвестиций. Финансовые данные необходимы SEC, чтобы выяснить, платил ли Telegram комиссию тем покупателям Gram (криптовалюта будущей экосистемы Telegram), кто перепродавал их прочим инвесторам, говорится в документе.
Вопрос о раскрытии банковских записей подробно обсуждался сторонами в конце декабря. Первоначально ответчик согласился предоставить информацию, позднее сообщил комиссии, что сможет предоставить данные о платежах выборочно.
В ответ на новые требования SEC, опубликованные 2 января, Александр Драйлевский направил в суд письмо, в котором разъяснил, что банковские записи практически не имеют связи с претензиями и защитными мерами SEC. По его словам, Telegram предоставил суду всю информацию, которую SEC требовала с начала октября.
Не удовлетворенная таким обилием новых данных, SEC потребовала данные о всех банковских операциях Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. за период от первоначального привлечения инвестиций до настоящего времени, независимо от того, имеют ли они отношение к платформе TON или нет, говорится в письме. Драйлевский возражал: «Это конфиденциальная информация о внутренних операциях Telegram и коммерческих отношениях компаний. Она включает персональные данные лиц, не являющихся гражданами США, и лиц, подпадающих под действие закона о защите конфиденциальности иностранных инвесторов». К тому же, по словам адвоката, эти требования довольно обременительны для Telegram, так как компания «должна была бы проводить обширные платежи сторонним и физическим лицам за пределами США».
На запрос «Ведомостей» Драйлевский не ответил.
Суд постановил, что к 9 января Telegram должен будет предоставить график проверки отдельных банковских операций в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности данных.
Главная претензия SEC к Telegram и TON – в том, что криптовалюта Gram на самом деле ценная бумага, а значит, должна была быть правильно зарегистрирована: с проспектом эмиссии и полным раскрытием информации об инвесторах. Один из аргументов SEC состоит в том, что инвесторам, по ее данным, обещана прибыль от перепродажи Gram.
В ответ на эти обвинения 6 января представители Telegram впервые заявили, что компания никогда не гарантировала получение прибыли инвесторам. В официальном блоге компании опубликовано сообщение, в котором говорилось, что покупатели Gram не должны ожидать прибыли, так как Telegram не давал таких обещаний.
В ходатайстве SEC не смогла объяснить, каким образом полная банковская документация пролила бы свет на эту проблему. Поэтому, утверждает адвокат Telegram, действия SEC – это просто попытка найти компромат на компании Дурова.
В отсутствие серьезных доказательств того, что Telegram незаконно выпустила ценные бумаги, SEC старается зацепиться за все возможные факты, считает советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: готова, к примеру, приобщить к делу заявления инвестиционных консультантов Telegram, поведение торговцев на вторичном рынке и направления расходования собранных средств. «Неудивительно, что суд наконец внял юристам Telegram и остановил запросы SEC, которые становились все более широкими и все менее обоснованными», – рассуждает юрист.
Сейчас сложилась практика, когда SEC может подвергнуть сомнению практически любое размещение криптоактивов в США, знает Янковский: под угрозой судебного процесса комиссия склоняет стартапы к выплате штрафов (в том числе в процентах от собранного капитала) или даже к прекращению деятельности. Однако, продолжает Янковский, если Telegram пойдет на принцип и добьется решения суда (или хотя бы смягчения условий досудебного соглашения), это может стать болезненным прецедентом для SEC и соответствующим сигналом для рынка.
SEC уже удалось добиться штрафных санкций в отношении других криптовалютных проектов. Например, 1 октября SEC оштрафовала проект EOS на $24 млн за незарегистрированное ICO. По сведениям SEC, в ходе первичного размещения токенов компания-разработчик Block.one привлекла рекордную сумму в $4,1 млрд. Штраф от SEC составил менее 1% этой суммы, и Block.one согласилась его выплатить, не признав вины.
Юристы Telegram справедливо указывают, что ходатайство о тотальном истребовании банковской информации необоснованно и напоминает фишинг, то есть заброс невода с целью выловить хотя бы что-нибудь, считает партнер Taxology Михаил Успенский. Подобный подход к информационным запросам порицается даже на межгосударственном уровне, но говорить о победе команды Дурова как минимум преждевременно, утверждает он: во-первых, судья предоставил SEC возможность подготовиться более тщательно и переподать ходатайство о запросе банковской информации; во-вторых, самому проекту необходимо начать дозированно предоставлять финансовые данные с оглядкой на международные правила о защите данных.
Несмотря на судебное разбирательство, Telegram по-прежнему планирует запуск блокчейн-платформы и выпуск криптовалюты, заверяла компания в сообщении 6 января. Прежде говорилось, что из-за иска SEC выпуск Gram перенесен на весну. А официальная предпродажа Gram, которую предлагают некоторые сайты, исключена: криптовалюта будет запущена только после релиза блокчейна TON, который сейчас в стадии бета-тестирования, подчеркивала компания, а то, что продается сейчас, – мошенничество.
7–8 января основатель Telegram Павел Дуров дал показания в Дубае в качестве свидетеля иску SEC. Материалы с этого заседания не обнародованы.