Суд не выдал SEC информацию о банковских операциях Telegram

Не удовлетворенная таким обилием новых данных, SEC потребовала данные о всех банковских операциях Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. за период от первоначального привлечения инвестиций до настоящего времени, независимо от того, имеют ли они отношение к платформе TON или нет, говорится в письме. Драйлевский возражал: «Это конфиденциальная информация о внутренних операциях Telegram и коммерческих отношениях компаний. Она включает персональные данные лиц, не являющихся гражданами США, и лиц, подпадающих под действие закона о защите конфиденциальности иностранных инвесторов». К тому же, по словам адвоката, эти требования довольно обременительны для Telegram, так как компания «должна была бы проводить обширные платежи сторонним и физическим лицам за пределами США».