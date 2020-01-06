Telegram откажется от контроля над блокчейн-платформой TON

Осенью 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram «ценной бумагой», а не криптовалютой, и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах. 7–8 января января основатель Telegram Павел Дуров даст показания в Дубае в качестве свидетеля по этому иску.