В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

Платформа необходима на случай отключения России от GitHub и других подобных сервисов из-за санкций, пишет «Коммерсантъ». Российский сервис может появиться к 2021 г. В него предлагается вносить наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Предполагается, что к 2024 г. таких сервисов должно стать пять.