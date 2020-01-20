В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения. На его создание предложено выделить 2,1 млрд руб., сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю версию федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ), разработанного Минэкономики и Сбербанком.
Платформа необходима на случай отключения России от GitHub и других подобных сервисов из-за санкций, пишет «Коммерсантъ». Российский сервис может появиться к 2021 г. В него предлагается вносить наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Предполагается, что к 2024 г. таких сервисов должно стать пять.
В Минэкономики изданию подтвердили информацию о проекте. По данным ведомства, платформу планируется использовать при создании открытых библиотек ИИ в рамках реализации национальной стратегии развития Искусственного интеллекта до 2030 г. Однако правительство этот проект еще не одобрило.