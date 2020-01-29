Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» объединят
Карту «Стрелка», предназначенную для оплаты проезда в Подмосковье, объединят с «Тройкой», использующейся в Москве. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360». Когда именно проездные объединят он не уточнил.
«Мы договорились с мэром Москвы, что объединяем платежные системы. Будет единый документ. Это очень чувствительно, потому что в этих картах [можно] запутаться. Большое требование было у жителей выпустить единую карту»,- сказал Воробьев. По его словам, функции проездного также должны выполнять социальные карты и карты студента. По ним нужно позволить проход через турникет без дополнительного обращения в кассу.
Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.
В октябре 2019 г. в Москве и Московской области запустили Московские центральные диаметры — пригородные электропоезда интегрировали в систему московского городского транспорта. Проезд по МЦД оплачивается «Тройкой».