Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» объединят

«Мы договорились с мэром Москвы, что объединяем платежные системы. Будет единый документ. Это очень чувствительно, потому что в этих картах [можно] запутаться. Большое требование было у жителей выпустить единую карту»,- сказал Воробьев. По его словам, функции проездного также должны выполнять социальные карты и карты студента. По ним нужно позволить проход через турникет без дополнительного обращения в кассу.