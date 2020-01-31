Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России покупки по карте составили более половины общих расходов, а в крупнейших городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного торгового оборота уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.