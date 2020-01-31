Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 г. впервые превысили траты наличными, подсчитал Сбербанк в своем исследовании.
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России покупки по карте составили более половины общих расходов, а в крупнейших городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного торгового оборота уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Лидером по приросту доли безналичных расходы в IV квартале прошлого года стал Чукотский автономный округ с показателем 7,7 п. п. по сравнению с показателями 2018 г. Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных» регионов, говорится в исследовании. В топ-5 по доле безналичного торгового оборота вошли Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми, а также Архангельская и Тюменская области. Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в топ-10 рейтинга, Москва и Подмосковье – в топ-20.