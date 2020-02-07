В работе МТС произошел сбой

В МТС «Ведомостям» сообщили, что у них произошел краткосрочный 20-секундный сбой сети. Причины пока не называются. «Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», – сказал представитель оператора.