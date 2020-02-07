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В работе МТС произошел сбой

Ведомости

Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного оператора МТС. Согласно данным Downdetector жалобы начали поступать после 12.00 мск, за час их набралось более 6000. Пользователи сообщают о проблемах со связью и мобильным интернетом.

С проблемами столкнулись некоторые сотрудники «Ведомостей», пользующиеся услугами МТС. У них нет сети, они не могут совершать и принимать звонки и воспользоваться мобильным интернетом.

В МТС «Ведомостям» сообщили, что у них произошел краткосрочный 20-секундный сбой сети. Причины пока не называются. «Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», – сказал представитель оператора.

На момент публикации число жалоб на Downdetector продолжало расти. Чаще других жаловались жители Москвы, Ярославля, Краснодара, Воронежа, Тулы, Твери, Рязани, Санкт-Петербурга, Калуги.

Последний раз проблемы в работе МТС фиксировались 30 января. Тогда на Downdetector поступило менее 200 жалоб. Пользователи также сообщали о проблемах со связью и интернетом.

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