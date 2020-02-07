В работе МТС произошел сбой
С проблемами столкнулись некоторые сотрудники «Ведомостей», пользующиеся услугами МТС. У них нет сети, они не могут совершать и принимать звонки и воспользоваться мобильным интернетом.
На момент публикации число жалоб на Downdetector продолжало расти. Чаще других жаловались жители Москвы, Ярославля, Краснодара, Воронежа, Тулы, Твери, Рязани, Санкт-Петербурга, Калуги.
Последний раз проблемы в работе МТС фиксировались 30 января. Тогда на Downdetector поступило менее 200 жалоб. Пользователи также сообщали о проблемах со связью и интернетом.