Asus начал предустанавливать «Яндекс.Браузер» на свои ноутбуки

Asus занимает второе место по продажам ноутбуков в России после Lenovo. На него приходится более 20% продаж. По данным «М.видео-Эльдорадо», вместе с HP, Acer и Apple они занимают 90% рынка, объем которого в 2019 г. составил около 2,4 млн устройств.