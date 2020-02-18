Asus начал предустанавливать «Яндекс.Браузер» на свои ноутбуки
«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на все ноутбуки Asus в России, СНГ, Абхазии и Грузии, сообщил «Коммерсанту» представитель Asus Кирилл Погорелов и подтвердили в «Яндексе». Первая партия устройств с российским браузером уже поступила в продажу. При необходимости пользователь сможет его удалить.
Asus – не первый партнер «Яндекса», его браузер уже несколько лет предустанавливает Acer на свои ноутбуки в России. Lenovo пока не планирует передустанавливать на ноутбуки и компьютеры сторонние сервисы, сообщил газете гендиректор российского представительства компании Александр Катаев.
Asus занимает второе место по продажам ноутбуков в России после Lenovo. На него приходится более 20% продаж. По данным «М.видео-Эльдорадо», вместе с HP, Acer и Apple они занимают 90% рынка, объем которого в 2019 г. составил около 2,4 млн устройств.
В декабре 2019 г. был принят закон об обязательной предустановке российского софта. Для смартфонов это требование начнет действовать с 1 июля 2020 г., для планшетов – с 1 июля 2021 г., для компьютеров – с 1 июля 2022 г.